Una pareja de arquitectos, dueños de alojamientos rurales en los Picos de Europa y que crían caballos salvajes en su finca, hicieron el siguiente comentario al escuchar el nombre de nuestra ciudad: «Qué maravilla Badajoz, kilómetros y kilómetros para galopar». Una de las mejores fotógrafas de bebés de España, que reside en el País Vasco, dijo al contemplar la dehesa extremeña y sus innumerables encinas: «Qué estupendos árboles para poder colgar un columpio, ramas gruesas, bajas y horizontales. En nuestros montes no hay árboles así, con lo que me gustan los columpios en mis fotos». Un fotógrafo, al que sigo en Instagram, subió una imagen preciosa de unas palmeras bajo un cielo anaranjado con la frase: «Los Ángeles sí que es una ciudad para hacer fotos y no la mierda de Badajoz». Una irónica manera de expresar lo mismo que pretendo en este artículo, porque las palmeras y el cielo no eran de ninguna ciudad de la costa oeste estadounidense sino de nuestro parque de Castelar.

Fijarse en lo positivo es buscar oportunidades. No valorar lo que tienes y seguir deseando lo que no está a tu alcance es fomentar la frustración. Si te gustan los rascacielos ahorra lo indispensable para irte a Nueva York cuanto antes, pero deja de maldecir el lugar en el que vives porque no encuentras los paisajes de tus sueños.

Hay gente tan estúpida que no comprende algo así de simple, y lo peor es que nos insultan e insultan a nuestra ciudad, por su escasez de entendederas. Somos conscientes de cuánto podemos mejorar y debemos esforzarnos por conseguirlo. Pero por favor, que no sean los de fuera los que tengan que decirnos todo lo bueno e interesante que tenemos ni que descubran ellos nuestras posibilidades.

Badajoz, una ciudad para galopar.