'La Ciudad Encendida' finaliza con 70 actividades y una alta participación

Redacción

BADAJOZ.

Martes, 2 de septiembre 2025, 07:33

Los espacios patrimoniales de la ciudad se han llenado con 70 conciertos, performances y actividades durante los meses de julio y agosto «que han puesto en valor el patrimonio humano e histórico de Badajoz», dice el Ayuntamiento. La programación de &lsquoBadajoz, La Ciudad Encendida&rsquo ha finalizado este fin de semana tras dos meses repletos de actividades «que han llenado de cultura y patrimonio los espacios más emblemáticos de la ciudad», una iniciativa de la Concejalía de Turismo que ha cumplido su novena edición.

El concierto de ConReverse en el recuperado foso junto a la calle Stadium ha puesto fin a la programación de conciertos, que han contado con una alta afluencia de público. El viernes, por su parte, el concierto de &lsquoAlla Corda&rsquo junto a la artista Carmen de Matos desde la Alcazaba despidió las performances, que esta edición han aumentado su calidad en la noche de los viernes.

Se han celebrado 70 actividades que han tenido como fin unir el patrimonio humano e histórico de la ciudad, poniendo en valor los espacios más emblemáticos e históricos.

Todo ello, unido a las visitas guiadas &lsquoDeja que te cuente&rsquo desde el Casco Antiguo o la novedad de este año en el Fuerte de San Cristóbal, que han aumentado sus plazas que se han agotado en todas las sesiones.

La plaza Alta ha celebrado los espectáculos de luz y sonido &lsquoTestigos de lo nuestro&rsquo, además de las sesiones de yoga en la hora azul.

El concejal Rubén Galea realiza un balance muy positivo de la programación, «que ha puesto en valor los monumentos y espacios de la ciudad».

