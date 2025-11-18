El I Circuito Trail Eurobec arranca el 7 de diciembre en Elvas y llega el 1 de marzo a Badajoz La competición que tendrá lugar en los tres enclaves de la eurociudad se completa el 13 de junio con el Sunset Trail de Oguela

El concejal de Deportes de Badajoz, Juan Parejo, durante la presentación del I Circuito Trail Eurobec, que se disputará en Elvas, Ouguela y en la capital pacense.

Ángela Murillo Badajoz Martes, 18 de noviembre 2025, 18:52 Comenta Compartir

El deporte estrecha lazos en la eurociudad formada por Badajoz, Elvas y Campomayor, que impulsan el 'I Circuito Trail Eurobec'. Se trata de un desafío que consta de tres pruebas organizadas por clubes de las tres localidades y que cuentan con el apoyo de sus respectivos ayuntamientos. El objetivo de esta unión es promover un estilo de vida saludable, la competición deportiva y la promoción del patrimonio natural y cultural.

La presentación del circuito tuvo lugar este lunes en el Ayuntamiento de Badajoz, con presencia del concejal de Deportes Juan Parejo y representantes de las cámaras municipales de Elvas y Campomayor.

Este circuito se compone de tres pruebas con dos distancias diferentes: un trail de 21 kilómetros y un minitrail de 10-12 kilómetros. La clasificación final se obtendrá de la suma de los resultados de las tres pruebas de cada distancia.

Trail de Elvas

La primera prueba se disputará el domingo 7 de diciembre en Elvas. «Es un lujo correr por una ciudad que es patrimonio de la Humanidad de la Unesco, hacer deporte dentro de una de las mayores colecciones de fortificaciones y baluartes del mundo», señaló Parejo en referencia a esta primera cita.

II Trail El Perímetro

En el caso de Badajoz, la prueba se disputará el 1 de marzo. Será el II Trail El Perímetro, que este año celebró su primera edición en el entorno de Sancha Brava.

La tercera y última prueba será el Sunset Trail de Oguela, que tendrá lugar el 13 de junio. Se trata una aldea portuguesa, dentro de la freguesia de São João Baptista, y dependiente del municipio de Campo Mayor. «Es un entorno increíble por la belleza que tiene, con lo cual yo creo que el entorno que se ha elegido para las tres pruebas es único para disfrutar de la naturaleza, de nuestro patrimonio cultural, de nuestras murallas».

El concejal de Deportes de Badajoz también señaló la importancia de ofrecer un calendario atractivo para que vengan no solamente los corredores de la Eurocidad, sino que el objetivo va más allá y «pretende atraer a muchos turistas a correr, ahora que está tan de moda el turismo deportivo».

Los corredores que quieran optar a ganar el circuito al menos tienen que participar en dos de las tres pruebas.