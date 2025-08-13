El Cine de Verano continúa con el filme de animación ‘Buffalo Kids’

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:31 Comenta Compartir

Continúa la programación de Cine de Verano en la Terraza del López de Ayala. Hoy se proyecta la película de animación ‘Buffalo Kids’.

Dirigida por Pedro Solís y Juan Jesús García Galo, este largometraje, apto para todos los públicos, cuenta la historia de Tom y Mary, dos hermanos huérfanos, que desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX. Juntos, se aventuran como polizones en un tren por el Salvaje Oeste donde conocerán a Nick, un nuevo y extraordinario amigo que cambiará sus vidas para siempre.

La emisión dará comienzo a partir de las 22.00 horas. Las entradas se pueden adquirir desde las 12.00 horas en la taquilla o a través de su página web.

Próximas cintas

El ciclo del Cine de Verano en la Terraza del López de Ayala continuará cada miércoles hasta el 4 de septiembre. La próxima semana será el turno de ‘La infiltrada’, protagonizada por la extremeña Carolina Yuste, que encarna a una Policía Nacional que consiguió adentrarse en ETA.

Asimismo, el 27 de agosto, llega el turno a ‘Del revés 2’, dirigida por Kelsey Mann, de 96 minutos de duración y apta para todos los públicos. Mientras que la última emisión será ‘Dune 2’, dirigida por Denis Villeneuve, en una nueva lucha de los Atreides por recuperar el poder de Arrakis.