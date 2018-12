Cinco heridos en un choque con escasos daños materiales recibirán 30.000 euros El juicio se celebró en el Juzgado de Primera Instancia número 3 de Badajoz. :: pakopí La aseguradora rechazó pagar porque «no se llegó a alcanzar suficiente energía para provocar lesionados», pero la jueza da validez a los informes médicos presentados EVARISTO FDEZ. DE VEGA Badajoz Lunes, 24 diciembre 2018, 09:07

El Juzgado de Primera Instancia número 3 de Badajoz obligará a una compañía aseguradora que se negaba a indemnizar a cinco personas lesionadas en un accidente de tráfico a pagarles la práctica totalidad del dinero que reclamaban después de considerar probado que las demandas económicas que realizaban se corresponden con los daños que realmente sufrieron.

De este modo desestima las pretensiones de la aseguradora, cuyo perito presentó un informe en el que consideraba imposible que esos cinco accidentados hubiesen sufrido daños de consideración.

El accidente de tráfico que ha dado lugar a este proceso ocurrió el 20 de junio de 2016 cuando un vehículo Seat León conducido por F. J. D. C. fue alcanzado por detrás por un Renault 19 «que no guardó la debida distancia de seguridad». El coche procedía de la base militar de Bótoa y el suceso ocurrió a la entrada de la ciudad.

En las demandas presentadas por el letrado José Manuel Rubio Gómez-Caminero se indicaba que a pesar de que el vehículo sufrió daños de escasa consideración valorados en 189,41 euros, el golpe provocó lesiones a sus cinco ocupantes.

La mayor cuantía fue solicitada para uno de los acompañantes, quien planteó que debía ser indemnizado con 42.112 euros por las consecuencias derivadas de ese accidente: 44 días de perjuicio personal básico, 106 días de perjuicio moderado y secuelas funcionales y estéticas.

El conductor del coche, por su parte, solicitó 2.199 euros por 30 días de perjuicio moderado y 15 días de perjuicio básico. A esa suma unía otros 189 euros por los daños materiales del vehículo. Un tercer ocupante pedía 3.308 euros; el cuarto reclamaba 1.252 euros; y el quinto pedía 1.508.

Tras conocer la demanda, Generali España S. A. de Seguros y Reaseguros reconoció la existencia del accidente y la responsabilidad de su asegurado. «Se trata de una colisión por alcance en la que cabe presumir que la causa eficiente del accidente fue la actuación imprudente del conductor demandado, quien al circular sin prestar la atención que exigían las circunstancias del tráfico y sin respetar la distancia de seguridad, no se percató de que el vehículo que le precedía en el mismo sentido de su marcha se detuvo, sin reaccionar con la suficiente antelación para evitar el impacto».

Sobre la responsabilidad del siniestro no había dudas de ningún tipo. Pero no ocurría lo mismo a la hora de valorar lesiones, cuyo alcance fue discutido por la compañía aseguradora del vehículo que provocó el accidente. Por este motivo, la parte demandada presentó una pericial contradictoria referida a los cinco accidentados. En ella, el perito indicaba que en el choque no se llegó a alcanzar suficiente energía para producir lesiones a los demandantes.

Patologías no acreditadas

Este perito argumentó que en las patologías supuestamente sufridas por los perjudicados «no aparecen ni se acredita ningún tipo de sintomatología de carácter objetivo que avale la existencia de lesiones (ni tumefacción, ni hematoma, ni heridas), lo cual es bastante raro si fuese cierto que se produjeron lesiones».

Ese informe indicaba que todas las referencias a esas lesiones eran «de carácter subjetivo» y estaban basadas en el «dolor referido por los propios demandantes» en los reconocimientos a los que fueron sometidos. «Consideramos que las lesiones sufridas son de carácter subjetivo, sin pruebas objetivadas ni sustento médico irrefutable o indiscutible que demuestren la existencia objetiva e inexcusable de la lesión».

Sin embargo, la juez rechaza esa hipótesis después de conocer los detalles del informe médico presentado por el demandante que reclamaba una mayor indemnización.

Sobre esta persona, explica la magistrada, no puede negarse la relación de causalidad dado que en el servicio de urgencias de Clideba le detectaron una contractura y escápula alada. Además, ese mismo día le fue diagnosticado esguince cervical, contractura dorsal y tendinitis en el hombro derecho. En la sentencia se indica que ese diagnóstico no se basó en las dolencias referidas por el paciente, sino en dos pruebas médicas que se utilizan para estudiar lesiones en los nervios y los músculos. En concreto, le hicieron estudios ENG (Electroneurograma) y EMG (Electromiograma).

Además, el teniente coronel jefe del batallón militar al que pertenece este accidentado emitió un certificado en el que corroboraba que antes del accidente no presentaba la escápula alada del hombro derecho ni el resto de secuelas. Lo mismo indicó su médico de cabecera. «Por todo ello ha de admitirse la relación de causalidad entre el leve siniestro y las importantes lesiones sufridas», se indica en una sentencia en la que se concluye que los daños materiales sufridos por el vehículo, a pesar de ser escasos, no son un elemento clave para determinar el alcance de las lesiones padecidas por los ocupantes. «Dos accidentes idénticos, si los hubiera, no tienen por qué tener idénticos resultados físicos para los ocupantes».

Por este motivo, se le reconoce el derecho a recibir casi en su totalidad el dinero solicitado como indemnización, si bien se rechaza otorgarle los 5.000 euros que solicitaba por perjuicio personal al no quedar suficientemente probadas las circunstancias que motivarían la percepción de esta cantidad.

La indemnización que finalmente deberá abonarle la aseguradora asciende a 21.132 euros.

Respecto al resto de lesionados, el juzgado determina que las pretensiones indemnizatorias han de ser acogidas íntegramente. «Si el accidente de tráfico que nos ocupa, aún con escasas consecuencias desde el punto de vista material, ha ocasionado en uno de los ocupantes del vehículo unas lesiones como las que acabamos de analizar, es sin duda susceptible de ocasionar las lesiones por las que reclaman el resto de los demandantes, de muy inferior entidad».

Con este argumento, el juzgado concede 3.308 euros a J. S. C. T.; 1.252 euros a M. C. N.; 1.508 euros a E. C. B. y 2.199 euros a F. J. D. C., además de 6.618 euros en concepto de gastos por asistencia médica. La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso de apelación.