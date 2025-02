Cinco establecimientos de Badajoz quieren celebrar cotillones

Rocío Romero Badajoz Martes, 14 de diciembre 2021, 11:42 | Actualizado 20:14h. Comenta Compartir

Cinco establecimientos de la ciudad tramitan la solicitud para organizar cotillones en Nochevieja. Son Salones Murano, Hotel Río, Casino, Puerta Vaguadas y Complejo Alcántara. La primera teniente de alcalde, María José Solana, ha advertido esta mañana que solo estos establecimientos podrán acoger estas fiestas multitudinarias para celebrar el cambio de año. Por plazos ningún otro establecimiento sin licencia nocturna podrá acoger fiestas multitudinarias.

Tampoco está claro ya que estas cinco puedan organizarlas. El Ayuntamiento examina la documentación que han presentado y los Bomberos deberán dar el visto bueno a las medidas de seguridad. La Junta de Extremadura será la que posteriormente tome la decisión.

Los establecimientos con licencia para desarrollar su actividad por las noches (licencias de café bar especial y café concierto) tendrán libertad de horario ese día, no tendrán límite. Estos no tienen que solicitar permiso, sino que pueden acoger las fiestas dentro de los límites de aforo establecidos en sus licencias.

María José Solana ha anunciado los nombres de los establecimientos que no suelen acoger ocio nocturno para evitar que los jóvenes compren entradas a cotillones no autorizados. Además, ha alertado de que está prevista la celebración del 'Día del Borracho' en la plaza de toros y ha afirmado que no está autorizada. La Policía Local no permitirá que se desarrolle. «Ni tampoco los planes B, C, D o los que sean que están anunciando en redes sociales», ha dicho de forma tajante. «El evento es absolutamente ilegal», ha remarcado.

La ciudad, además, mantiene la prohibición de consumir alcohol en la calle desde marzo de 2020. A pesar de ello, los agentes están multando por ello. A diez menores en los dos últimos meses y a 114 mayores de edad en el mismo tiempo.

Solana ha hecho hincapié en que hay establecimientos que están vendiendo alcohol a menores, algo que está prohibido por ley. En las últimas semanas han multado a siete establecimientos. Para clausurarlos, como sería su intención, es necesario que los agentes le levanten tres actas en un mismo año. La primera teniente de alcalde ha afirmado que algunas de estas tiendas se deciden a vender solo en estas fechas y que es complicado para los agentes detectar tres veces en un mes. Por eso reclama una reforma de la Ley que permita la clausura con menos requerimientos porque se trata de evitar que el alcohol llegue a los niños.

Además, los agentes han multado a cuatro adultos por comprar alcohol para entregarlo después a menores.

Temas

Badajoz