Cinco artistas y grupos participarán en el Festival de Música Joven ‘Badafest’

María Morenas, El Flako Rodríguez, Estanco 72, The Black-Suited Ladies y The Drunk Future participarán el próximo día 21 en el VI Festival de Música Joven de Badajoz ‘Badafest’, que se celebra en el Palacio de Congresos con entrada libre. Promovido por la concejalía de Cultura, este festival está dirigido a impulsar, promover, potenciar la creatividad artística y mostrar el talento joven de la ciudad en el ámbito musical en una gran variedad de estilos.

La concejala de Juventud, Mariema Seck, ha destacado en la presentación del cartel de este año que los grupos que participarán en ‘Badafest’ abarcan desde latin soul, a música urbana, rock o pop rock. De igual modo, ha puesto en valor que se trata de uno de los proyectos que demuestran que Badajoz está «muy viva» y la creatividad de los jóvenes músicos pacenses, al tiempo que ha recordado que este festival nació hace seis años con el objetivo de ofrecerles la oportunidad de que cumplan su sueño de hacer música y darla a conocer.

Seck ha dado las gracias a los jóvenes que representan el talento musical de la ciudad y a los miembros del jurado pertenecientes al Club de Conciertos Badajoz y las asociaciones La Hoguera, El Jardín: Música en Extremadura y más allá y Batalla de Gallos de Extremadura.

Sobre los participantes de ‘Badafest’ de este año, ha detallado que María Morenas desprende elegancia y ritmo al piano con su propuesta de latin soul, mientras que El Flako Rodríguez es pura energía y autenticidad con su estilo de «faranduleo» que combina ritmos urbanos con su arte y sentido del humor. A su vez, Estanco 72 es un trío que fusiona R&B, pop o hip hop; y The Black-Suited Ladies es una banda de rock compuesta por tres músicos con mucha fuerza que repiten su experiencia en el festival. Finalmente, actuará The Drunk Future, un grupo con talento y energía que hace pop-rock.