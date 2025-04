El cierre de la UNED en la Plaza Alta afectará a 650 alumnos y 30 profesores

«Sin la sede en la Plaza Alta me habría costado más aprobar el grado de Ingeniería Informática»

«Sin la UNED en Badajoz me habría sacado Ingeniería Informática, pero con más dificultad». Así lo cree Manuel Jesús Rollano (de 37 años, nacido en Badajoz) que tiene previsto terminar su trabajo de final de grado (TFG) este 2024. Él ha sacado la carrera en la sede de la Plaza Alta. «Sería una pena si cerrara. Es un sitio tranquilo. Nos han dificultado el aparcamiento por las obras del Campillo, pero tiene una buena biblioteca abierta a todo el que quiera estudiar».

Hace más de una década se animó a inscribirse en esta carrera, que la UEx ofrece en Cáceres y Mérida. Pero él no quería marcharse de Badajoz. Tras formarse en distintos ciclos y estudiar un tiempo en el campus de Mérida, se animó a probar en la universidad a distancia. Primero se dedicó solo a estos estudios, e iba con asiduidad a la sede de la Plaza Alta a recibir las tutorías. Después comenzó a trabajar como técnico informático. Ahora compatibiliza su empleo con la redacción del TFG.

Su experiencia ha sido muy buena. Se decidió a inscribirse porque, si seguía en la UEx, tenía que irse a vivir a Cáceres o Mérida. Empezó un programa piloto que no le convenció. El cambio le vino bien. «En la UNED tienes un temario básico, otro ofrecido por el profesor y una comunidad muy grande donde se comparten apuntes y trabajos. Aunque estaba a distancia, me sentí acompañado. Me gustó mucho porque estudiaba y aprobaba».

Los alumnos de la UNED en Badajoz tienen que acudir a Mérida a realizar los exámenes, pero tienen la posibilidad de hacer tutorías en el edificio de la Plaza Alta. «Las usé, sobre todo, el primer año. No ofrecían muchas clases, pero al principio fue una forma de acercarme a la Universidad. Me vino muy bien los primeros años. En una tutoría de una hora hacía la semana entera de estudio, algunas veces estábamos el profesor y yo. Eran clases particulares. Nunca hubo mucha gente y los profesores se lo curran».

Por eso él cree que, de no haber tenido la oportunidad de estudiar en la sede de Badajoz, se habría sacado igualmente la carrera. «Pero con más dificultad porque estaba muy perdido al principio».