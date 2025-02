Comienza la obra para cerrar la brecha de la muralla en la calle Stadium de Badajoz

Otras brechas que no se llegaron a cerrar

La brecha de la calle Hermanos Merino es la primera que se cierra de las roturas que ha sufrido la muralla de Badajoz. Sin embargo, no es el primer proyecto que lo ha pretendido, los anteriores, eso sí, no se concretaron. El intento más reciente fue en la rehabilitación del Baluarte de la Trinidad. El proyecto incluía la posibilidad de que la empresa rehabilitadora salvase la brecha de Ronda del Pilar (entre el baluarte y la puerta del mismo nombre). Hubiese sido instalando una pasarela peatonal por encima de la calle, pero esta mejora no se incluyó finalmente en el contrato. Otra propuesta anterior pretendía hacer los mismo en los laterales de la Puerta de Palmas.