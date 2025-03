Cierra Wolfgang Musik: «Amazon se ha cargado todo»

José Tomás Palacín Domingo, 19 de noviembre 2023, 07:35 | Actualizado 11:56h. Comenta Compartir

En Wolfgang Musik suena 'Hooker Jon', de Black Lips. También The Libertines y Wire. Pero quedan pocos días para que este mítico local de Badajoz cierre sus puertas. No hay más razón que las de siempre para el pequeño comercio en una ciudad de provincias: la compra 'online', la nueva forma de comparar precios, y el poco interés por el mercado de proximidad.

Julen Cano y Mónica Agudo han intentado por todos los medios revitalizar lo que era el antiguo Real Musical, que llevaba desde el 78 vendiendo instrumentos musicales, sobre todo para estudiantes de conservatorio. A mediados de los 80, el padre de Cano se separó de la franquicia y lo convirtió en el Real Musical Pacense, todo un referente de la ciudad, y no sólo por su clásica y reconocida fachada.

Antes de que en 2019 dieran una vuelta a la tienda renombrándola y dándole una nueva visión, la cosas no iban tan bien como antes. La familia Cano ya había notado que cada vez había menos interés por la música.

«En esta calle ya no viene nadie a comprar. Los locales de aquí se convertirán en viviendas»

Así que ese año, Wolfgang Musik, al estilo de las tiendas de música berlinesas, cambió los pianos por las guitarras eléctricas, las cañas por las cañas de cerveza y el fondo antiguo por un escenario. Una estantería de libros con biografías como la de Patti Smith o la del 'quinto beatle', George Best. Otra con vinilos difíciles de encontrar y que no son 'lo de siempre'.

Aunque no iban tan bien como antes, iban. Pero la llegada del coronavirus desbarató todo. «Es una pena, pero no hemos podido sobrevivir. Cambiamos el concepto para dar un nuevo atractivo a la tienda y, aunque no era para tirar cohetes, no estaba mal. Pero la pandemia...», incide Cano.

Aunque no sólo se refiere a cómo afectó la enfermedad o al confinamiento —que también—. Mónica Agudo, su pareja, da en la tecla: «La gente ha cambiado su forma de comprar».

Para Cano, «Amazon se lo ha cargado todo. Y Thomann, una empresa alemana que vende en línea y en la que ahora compran todos los músicos. Tiran todos los precios y nosotros podemos adaptarnos más o menos. A mí me pasó que vino uno diciéndome que en Amazon vendían lo mismo por un euro menos. Chico, pues yo qué sé. Ya no podemos bajar más».

No hay tanta diferencia

Según explican, no es tanta la diferencia de precios como se pudiera pensar. Es cierto que en Amazon puede haber 'chollos', pero son los que menos y muchas veces hay que fijarse en el vendedor. Un cable para un bajo Epiphone puede costar lo mismo. Las púas, ni qué decir. Y una Fender Stratocaster, igual.

En Thomann, por ejemplo, muchos músicos compran por lotes para que cueste menos. Y en ese caso sale más barato, pero tampoco es para tanto, mientras el comercio local desfallece. Entonces ¿cuál es el problema?

La cuestión, como explican, es que la gente se acostumbró a comprar desde la comodidad de la casa. La variedad para elegir es infinitamente mayor. Y a lo mejor no quieren una guitarra roja, la quieren azul, y tarda una semana en llegar. Mientras que en Wolfgang Musik hay que pedir lotes que requieren una gran inversión sin saber si se podrán vender por este problema.

«Si es que yo a veces veo normal que la gente prefiera Amazon, aunque se pierda ese romanticismo. Aunque los clientes ya no prueben los instrumentos en la tienda, para ver cómo suenan, lo que pesan. Es más cómodo, rápido y sencillo. Tampoco hay más explicación que esa. Pero da pena».

Y añade: «La culpa de que cerremos no es del público. Es verdad que nos hubiera gustado tener más apoyo de los músicos de la ciudad. Y alguno ha habido, no quiero que se enfaden».

«Pero la realidad es que este tipo de tienda tampoco tenía cabida ya en Badajoz. Antes podía ser, pero ahora no», lamenta. «Yo creo que ese sería el análisis: el comercio 'online' nos ha matado. Y, por otro lado, que no teníamos en Badajoz nuestra clientela. A veces venía gente de fuera y les molaba, pero...».

Por su parte, Agudo señala también que en los últimos años, con los cierres de El Mercantil o la Sala Aftasí, el interés por la música había decaído. No tanto por la música, como por las actuaciones en vivo.

Del grunge al trap

Géneros musicales como el reguetón y el trap copan las listas de la música más escuchada entre los jóvenes. Y en ese género ya no se necesita tener un futuro Clapton. «No tenemos nada en contra de esa música, al contrario. Pero es verdad que no se necesita instrumentos de grupo de música clásico. En los 90, con la llegada de Nirvana y el grunge, todo el mundo quería su guitarra eléctrica y montar su banda. Eso ha desaparecido», ilustran. Por su parte, Cano va más allá: «Nos vamos a poner todos gordos. En esta calle ya no viene nadie a comprar. Todos desde casa por un precio igual. Las cosas han cambiado: los locales de aquí se convertirán en viviendas, no sabemos si de Airbnb o para particulares, pero no habrá comercios».

Haya o no gentrificación, los comercios 'de toda la vida' del centro de Badajoz desaparecen. «No sé si es algo malo o bueno. A mí me da mucha pena, porque queríamos que esta tienda le gustara a la gente tanto como a nosotros. Queríamos ofrecer algo distinto. Pero a veces no puede ser», declara, resignada, Agudo.

De todos modos, su resignación sólo es hacia Wolfgang Musik. Aunque los jóvenes ya no quieran ser Kurt Cobain y prefieran el autotune a un solo de guitarra, ellos seguirán ligados a la música. Porque, aunque ella sea diseñadora y él dueño de una tienda, son músicos.

El último local clásico de música de Badajoz cerrará sus puertas el próximo 20 de noviembre, una efeméride que marca siempre el fin de una etapa. Y el inicio de otra. Dos días antes actuarán en el grupo donde canta y toca Mónica Agudo, Subterráneos —Julen Cano se les une como guitarra—, en el Chat Noir, otro de los pocos lugares que quedan para escuchar música en directo. No especifican si es una despedida o un homenaje.

«Tocaremos y ya está, que es lo que hacemos y lo que nos gusta. No sé qué será de la tienda, nuestra idea es alquilar el local. Lo único que sé es que no será una vivienda», bromea Cano.

La música, como siempre, irá con ellos. En la calle Virgen de la Soledad otro comercio más echa el cierre. Pero hasta entonces, todavía sonará 'Hooker Jon'.

Temas

Badajoz

Comenta Reporta un error