Cientos de globos blancos en Badajoz para despedir al pequeño futbolista Saúl Allegados de este niño de once años «muy querido por todos» y fallecido la semana pasada por culpa de una enfermedad rara se han reunido este domingo junto al río para rendirle homenaje

Saúl Boza Gil era un niño muy futbolero de la barriada de la UVA de Badajoz, en la margen derecha. Falleció la semana pasada con once años víctima de una enfermedad rara y esta tarde ha quedado claro que era muy especial a tenor del éxito de la convocatoria para que familiares, allegados, vecinos y conocidos lanzaran globos blancos al cielo como homenaje al pequeño.

Más de trescientas personas se han dado cita junto al embarcadero de la margen derecha del Parque del Río, donde ha tenido lugar este acto tan emotivo que han organizado dos amigas de la familia, Soledad Infante y María Martínez, que además fue su entrenadora cuando jugaba en el Club Juventud UVA. En este club ha sido donde ha militado más temporadas antes de recalar en el C. D. San Roque, si bien en la actualidad pertenecía a la cantera del C.D. Badajoz, donde no llegó a debutar debido a que le diagnosticaron una enfermedad que a día de hoy no tiene cura.

«Los padres no han podido asistir, están destrozados y no se encontraban con fuerzas, pero nos dan las gracias por organizar esta suelta de globos blancos y nos han pedido que dos de ellos, uno por su padre y otro por su madre, sean de color violeta porque ese era su color favorito (al final subieron al cielo enlazados a otro más grande color rojo y con forma de corazón)», ha explicado esta tarde a HOY María Martínez, que describe al pequeño Saúl como «un niño muy querido, siempre dispuesto a todo y de una generosidad muy grande con sus compañeros y profesores».

La convocatoria para este despedida simbólica ha tenido lugar a las cinco de la tarde. Para Soledad Infante la respuesta de la gente ha sido muy bonita. «Han venido niños que lo conocían y también de otros equipos y muchos de ellos le han metido en el globo un papelito con un mensaje dentro. La verdad es que era un niño que se dejaba querer mucho, lo conocía todo el mundo», ha destacado esta amiga de la familia.

Saúl era hijo único, iba al colegio Asunción, jugaba de cierre con el número siete y era admirador del jugador Sergio Ramos, por eso muchos compañeros lo llamaban así.

Según Jorge Ots, que fue entrenador de Saúl cuando jugaba en el equipo de la UVA «los niños aún no se lo creen del todo, ya que esta ha sido la segunda tragedia en cuatro años que ha vivido el club», ha comentado en alusión a que anteriormente, en 2018, falleció por un atropello Víctor Díaz, otro pequeño futbolista de cinco años que vestía estos mismos colores.

Para este entrenador, «Saúl era muy querido por todos, muy buen compañero, tanto dentro como fuera del campo, además de muy fuerte pues cuando le diagnosticaron la enfermedad aguantó mucho más de lo que estaba previsto».