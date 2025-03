CIEM acusa a Coeba de presentarse a unas elecciones cuando no convoca las suyas

REDACCIÓN BADAJOZ. Viernes, 20 de enero 2023, 08:10

La Candidatura Independiente de Empresarios (CIEM) califica de irónico que COoeba concurra al proceso electoral de la Cámara de Comercio de Badajoz cuando ha sido condenada por no convocar sus propios comicios, ejerciendo así un derecho que sin embargo les niega a todos sus asociados.

En una nota de prensa, CIEM considera «extremadamente grave» el punto en el que la sentencia del Juzgado número 3 de Badajoz asegura que no haber convocado desde 2019 la asamblea de Coeba «supone una vulneración de los principios democráticos que deben regir la organización y funcionamiento de toda asociación». Algo que para CEIM deslegitima cualquier intento de Coeba y su presidente, Javier Peinado, de concurrir a los comicios de la Cámara de Comercio pacense, además de suponer un contrasentido que una entidad que solo busca excusas para no cumplir con las urnas y no renovar sus órganos, ya caducados, sí se presente a procesos externos y pida a los empresarios que voten.

Desde CIEM añaden que la imagen que está dando Coeba, con su presidente a la cabeza, es muy negativa para el empresariado porque va en contra de la transparencia y la democracia, algo que «no representa a los empresarios de Badajoz ni de Extremadura».

Para la Candidatura Independiente de Empresarios sería negativo que la Cámara de Comercio cayera en manos de una organización como Coeba, que según sentencia judicial, vulnera sistemáticamente los más elementales principios que deben regir toda organización empresarial, afirmándose que es imposible que Coeba pueda asegurar una Cámara de Comercio abierta a todos los empresarios cuando el ejemplo que está dando en su organización es todo lo contrario.