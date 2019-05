CICOM, la clínica maxilofacial de referencia nacional situada en Badajoz

El doctor Monje en el quirófano de la clínica CICOM de Badajoz. / CASIMIRO MORENO El doctor Florencio Monje, con más de 30 años de experiencia, dirige este centro en el que se realizan novedosos tratamientos como la antroscopia o la colocación de implantes cigomáticos ALBA BARANDA Domingo, 26 mayo 2019, 10:21

Con sus más de 30 años de experiencia, el doctor pacense Florencio Monje es toda una eminencia en cirugía oral y maxilofacial. Desde hace 15, dirige el Centro de Implantología, Cirugía Oral y Maxilofacial (CICOM), un centro de referencia ya no solo a nivel regional, sino también nacional. Además, debido a la cercanía de Badajoz con Portugal, son muchos los pacientes lusos que vienen a ser tratados en sus instalaciones, situadas en la calle Miró y a la vanguardia de la tecnología.

El doctor Monje será próximamente nombrado académico de la Academia de Medicina de Extremadura. Asimismo, recientemente recibió el premio nacional de Medicina Siglo XXI en la especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial.

- ¿Qué aporta CICOM a Extremadura?

- Bueno, en primer lugar, es una empresa que emplea a 17 personas, por lo que aporta mano de obra. En segundo, en CICOM se intenta practicar todo en relación a la excelencia. Es decir, no intentamos tener más pacientes, sino que todo lo que se haga aquí, se haga bien. Garantizamos que, desde que el paciente sale de su casa hasta que vuelve, tendrá los medios para que se cumpla absolutamente con todo lo que indican las normas de seguridad. Además, intentamos estar a la última en todos los medios diagnósticos y terapéuticos.

- ¿Cómo se gestiona una clínica tan puntera con tantos viajes y congresos?

- Estando muy rodeado de un buen equipo médico y no médico. Son personas en las que puedes confiar plenamente. Lógicamente, además, organizándose y realizando jornadas de trabajo muy intensas. No es nada raro encontrarnos una noche trabajando a las once o incluso un sábado por la mañana y por la tarde. Esto último no es frecuente, pero lo hacemos cuando vengo de un viaje largo principalmente por respeto al paciente, ya que no puedes dejar a una persona con un problema importante dos meses en la lista de espera.

- ¿Cuáles son las cirugías que más se realizan en CICOM?

- Principalmente cuatro: la más importante es la colocación de implantes dentales, después cirugías de deformidades faciales, cirugías de la articulación temporomandibular y también realizamos cirugía estética.

- En sus más de 30 años de experiencia, ¿ha notado que cada vez se coloquen más implantes?

- Sí, de hecho el implante dental en algunas sociedades es la primera o segunda intervención quirúrgica (la otra es la operación de cataratas). Además de que cada vez se colocan más, también hay que tener en cuenta que la gente cada vez pierde menos piezas.

Antiguamente la colocación de implantes dentales se asociaba a cirugía de élite. La gente pensaba que era muy cara, dolorosa, o que exigía un injerto. Y ahora cada vez más personas se interesan y vienen a pedir información.

Con la crisis empezaron a operar muchas clínicas de bajo coste o low cost y ahora de nuevo, la gente vuelve a preocuparse mucho de ponerse en manos de un profesional de garantía y de un centro que utilice material claramente homologado. Ahí está la principal diferencia del low cost frente al premium. En CICOM siempre se ha apostado por productos premium, no nos interesa reducir gastos a expensas de disminuir la garantía.

En cuanto a los implantes es muy importante subrayar que antes, cuando una persona pasaba mucho tiempo sin dientes y perdía algo de hueso, tenía que realizársele un injerto. Hoy día es totalmente inusual coger hueso de otro sitio y colocárselo en la boca para poner un implante. Además, ahora hay nuevos diseños, como los implantes cigomáticos, que han supuesto una auténtica revolución, ya que no importa el tiempo que el paciente haya estado sin dientes para colocárselos y que sea un éxito.

- ¿Y las nuevas tecnologías en qué están ayudando a la cirugía oral?

- La tecnología va por la planificación. Es decir, antes operabas, abrías y veías qué pasaba. Ahora el software y las impresoras 3D nos están dando cantidad de posibilidades, sobre todo en relación a la planificación, por ejemplo, de deformidades dentofaciales, prognatismos, asimetrías mandibulares, etcétera. Con la planificación sabes exactamente cómo va a quedar.

- ¿Cómo le cambia la vida a una persona que lleva varios años sin dientes tras colocarse implantes?

- Normalmente se habla de lisiados, amputados, discapacitados... cuando a alguien le falta un brazo, una pierna, etcétera. Pero cuando a una persona le faltan muchas piezas o toda la dentadura, se habla de inválidos orales. Son personas que no salen a ningún sitio porque estéticamente no estaban bien y funcionalmente tampoco. Pero cuando se ponen los implantes les cambia la vida. En CICOM hemos tenido pacientes que tras 30 años sin poder masticar bien y sin tener vida social, salen por las puertas de la clínica con la boca arreglada. Lo más satisfactorio para nosotros es cuando te dicen que les ha cambiado la vida.

- ¿Apostáis por mantener el diente original hasta el último momento?

- Sin duda, como la dentadura de uno no hay nada. Obviamente es una filosofía que se mantiene ahora. Antes a la primera de cambio te quitaban un diente, ahora hace falta tener toda la seguridad completa para que a un paciente le quites un diente.

- Un hábito bastante común entre los españoles es el de comerse las uñas. ¿Es inofensivo?

- A eso se le llama hábito parafuncional. Estos hábitos, como comerse las uñas o morder un bolígrafo, finalizan en hábitos bruxistas, que no es otra cosa que apretar o utilizar los dientes con más fuerza y potencia de la que corresponden. Esto causa problemas en la articulación temporomandibular. En CICOM tenemos un tratamiento muy novedoso para esto que es la antroscopia, como una endoscopia dentro de la articulación temporomandibular. Con este tratamiento se evita el abrir la articulación, lo que conllevaría varios días de hospital. Con la antroscopia se arregla todo lo que hay dentro de la articulación con un resultado bastante bueno y con alta inmediata. En ese ámbito somos un centro de referencia, ya que viene mucha gente de toda España para realizarse una antroscopia aquí.