Los ciclistas piden carril bici en los nuevos tramos de la Ronda Sur de Badajoz

Hace año y medio que Badajoz tiene un puente más, el tramo 3 de la Ronda Sur entre Caya y la carretera de Olivenza. Las ... primeras semanas hubo problemas porque la Junta de Extremadura no colocó señales de autovía y muchos ciclistas, e incluso algunos peatones, pasaron esta pasarela sobre el Guadiana en bici o a pie. Ahora este impulso se ha convertido en una petición, que los próximos tramos pendientes sí tengan carriles para peatones y ciclistas.

«Hemos perdido una oportunidad, tener un recorrido de 17 kilómetros para deportistas y unir barrios como Las Vaguadas, Llera o Los Montitos que ahora no tienen una salida fácil para comunicarse». El lamento es de Miguel Ángel Carmona. Este ciclista, que sale todos los fines de semana en grupo a practicar su deporte favorito, ha escrito varias cartas a la Junta de Extremadura, responsable de esta carretera, con su propuesta.

No ha sido el único. La petición es que, ya que el primer tramo, el del puente, no es transitable, que los siguientes sí cuenten con carril bici.

Envidia de Cáceres

Los pacenses aficionados a las dos ruedas se fijan con envidia en Cáceres, en concreto en su Ronda Sureste. Al igual que en Badajoz en la capital cacereña se está ejecutando una circunvalación. En su caso medirá casi 7 kilómetros. El primer tramo, de 3,7 kilómetros, se abrió en 2021 y, junto a los carriles de autovía, y separados por vallas, hay carril bici y una vía peatonal.

El segundo tramo de la Ronda Sureste, que será de tres kilómetros, ya tiene proyecto y presupuesto (19,8 millones de euros) aunque un recurso presentado por una asociación retrasó su ejecución.

«Muchas ciudades han incluido carriles bici en sus circunvalaciones, como Cáceres que tiene una vía de lujo. Es una forma de movilidad más sostenible y un circuito seguro para los deportistas. Es más barato y más sencillo hace un carril de este tipo en una carretera nueva que tratar de encajarlo en una que ya está hecha», razona Manuel Mantilla, otro ciclistas que ha escrito a la administración regional para proponer esta mejora en la capital pacense.

En Badajoz aún no hay nuevos tramos pendientes de adjudicación, pero es posible que la petición de los ciclistas llegue tarde. La Ronda Sur medirá, en total, 17 kilómetros para enlazar la A-5 con la carretera de Sevilla (futura autovía a Granada). Está dividida en cuatro tramos. El que se ha ejecutado, y que incluye un puente sobre el Guadiana entre la carretera de OIlivenza y Caya, no tiene carril bici, pero tampoco será fácil que lo tengo los otros tres.

El tramo 2, entre la carretera de Olivenza y la de Valverde, ya cuenta con un proyecto hecho. Fue aprobado hace siete meses por la Junta de Extremadura y no cuenta con carril bici. Este tramo costará más de 30 millones de euros, pero aún no están licitados, es decir, no están disponibles y no hay fecha de ejecución.

En cuanto a los tramos 1 y 4 hace solo unos días la Junta adjudicó la redacción de sus proyectos, por lo que tampoco se espera que incluyan novedades como los carriles bici.

HOY ha consultado a la Consejería de Movilidad sobre las quejas de los ciclistas, pero no ha obtenido respuesta. En su día, cuando los aficionados a este deporte se colaban en el nuevo puente, la administración regional aseguró que no es una vía compatible con este tráfico y colocó señales que advierten que está prohibido.

Para los ciclistas no está tan claro. «Creo que, con una buena señalización, podría ser compatible la circulación de coches y ciclistas. Es una carretera con poco tráfico y una buena forma de unir ambas orillas, ha sido injusto no incluir otras formas de movilidad», añade Mantilla que asegura que, no es su caso, pero hay ciclistas que pasan por la pasarela.