El ciclista fallecido es Eduardo García Romero, jefe de Servicio de la Diputación de Badajoz

Paula Venera Vital Lunes, 4 de julio 2022, 13:19

Eduardo García Romero, jefe de Servicio del Área de Fomento de la Diputación de Badajoz bajaba la cuesta de Los Montitos en su nueva bicicleta eléctrica el pasado domingo cuando sufrió una caída que le ha terminado costando la vida la pasada noche. Murió en el hospital Universitario de Badajoz.

Sus compañeros de la institución provincial destacan la gran profesionalidad y calidad humana de Eduardo García, que llevaba tres años en el puesto de Jefe de Servicio del Área de Fomento.

Eduardo deja viuda y dos hijas menores.

Según informó el 112, sobre las 12.20 horas de este domingo recibió una llamada alertando de la caída de un ciclista en la Urbanización Los Montitos de Badajoz. Sucedió en la cuesta pronunciada que existe a la entrada de la urbanización desde la carretera de Sevilla.

Muchos de los vecinos de la zona se han sorprendido al enterarse de la noticia puesto que no sabían nada o solo conocían lo que HOY ha publicado. Otros solo escucharon el sonido de los servicios de emergencia.

Una vecina destacaba a este diario que esa urbanización es como un pueblo, donde todos se enteran de todo por sus grupos de Whatsapp, pero que desconocía la caída del ciclista.

«Se me ha puesto la piel de gallina, qué susto me has dado» decía la vecina al ser preguntada por el accidente.

Pero en lo que todos los vecinos coinciden es que es una cuesta peligrosa y empinada donde muchos van a gran velocidad cuando bajan, tanto en coche como en bicicleta.

En la zona también se pusieron varios pasos de peatones, ya que hace unos años atropellaron a un niño allí y es una cuesta por la que mucha gente sube andando.