HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Cibervoluntarios celebra un campamento digital

Destinado a jóvenes de 9 a 17 años, están repletos de actividades para aprender a usar la red de forma segura

Redacción

BADAJOZ.

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:38

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz y el Parque Científico y Tecnológico (PCTEx), se unen a la Fundación Cibervoluntarios para celebrar un campamento digital para que menores de 9 a 17 años creen, jueguen y se diviertan mientras aprenden a hacer un uso seguro y responsable de la tecnología, guiados por educadores especializados.

Los campamentos tendrán dos ediciones, del 25 al 29 de agosto y del 1 al 5 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas, con posibilidad de entrar a las 8.00 y salir a las 15.00 horas para facilitar la conciliación.

Más de 1.200 niños y niñas de la provincia ya han participado en estos campamentos digitales. Otros 400 lo harán en agosto y septiembre. Aún quedan plazas disponibles en Badajoz, Almendralejo, Arroyo de San Serván, Talarrubias, Berlanga, Puebla de la Calzada, Valdecaballeros, Llerena, Villalba de los Barros, Valencia del Ventoso, Fuenlabrada de los Montes, Don Benito y Jerez de los Caballeros.

Las familias interesadas en inscribir a sus hijo pueden hacerlo en gratis en la web campamentodigital.org, en el correo solicita@campamentodigital.org o llamando al teléfono 674 727 623.

Contenidos adaptados

El programa se organiza en diferentes grupos de edad y todos los contenidos están diseñados para adaptarse a sus necesidades y capacidades. Los más pequeños, entre 9 y 11 años, se convierten en «detectives digitales» que aprenden a identificar noticias falsas, proteger su identidad en Internet y crear contenido.

En la franja de 12 a 13 años profundizan en el uso consciente de la tecnología, la convivencia digital y el cuidado de la privacidad en redes sociales. Para los jóvenes de 14 a 17 años, el campamento digital se convierte en un espacio de exploración y proyección de futuro.

En esta etapa se trabajan temas como la creación de un currículum digital, el emprendimiento online, el desarrollo de contenido para redes sociales, la inteligencia artificial, la programación y la ciberseguridad.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Badajoz registra 45,5 grados, la tercera máxima histórica en Extremadura
  2. 2 Los vecinos de Villar del Pedroso siguen confinados por el fuego, que ya ha calcinado 3.250 hectáreas
  3. 3 Extremadura pide ayuda a la UME para enfrentar una sucesión de incendios
  4. 4 José Luis Gaviro: «Esto era una ratonera, solo había una carretera de salida»
  5. 5 Desalojan la piscina de La Granadilla de Badajoz por la aparición de heces en el agua
  6. 6 Declarado un nuevo incendio en el norte cacereño, entre Jarilla y el Valle del Jerte
  7. 7 El rincón del Alentejo donde la cocina con sello Michelin se marida con música y piscina entre olivos, cerca de Badajoz
  8. 8 El extremeño que pasó de «salvar» su bar a triunfar con sus arroces a domicilio
  9. 9 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  10. 10 Óscar Fernández, alcalde de Villar del Pedroso: «Anoche parecía el infierno»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Cibervoluntarios celebra un campamento digital