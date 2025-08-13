Cibervoluntarios celebra un campamento digital Destinado a jóvenes de 9 a 17 años, están repletos de actividades para aprender a usar la red de forma segura

Redacción BADAJOZ. Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:38 Comenta Compartir

La Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Badajoz y el Parque Científico y Tecnológico (PCTEx), se unen a la Fundación Cibervoluntarios para celebrar un campamento digital para que menores de 9 a 17 años creen, jueguen y se diviertan mientras aprenden a hacer un uso seguro y responsable de la tecnología, guiados por educadores especializados.

Los campamentos tendrán dos ediciones, del 25 al 29 de agosto y del 1 al 5 de septiembre, de 9.00 a 14.00 horas, con posibilidad de entrar a las 8.00 y salir a las 15.00 horas para facilitar la conciliación.

Más de 1.200 niños y niñas de la provincia ya han participado en estos campamentos digitales. Otros 400 lo harán en agosto y septiembre. Aún quedan plazas disponibles en Badajoz, Almendralejo, Arroyo de San Serván, Talarrubias, Berlanga, Puebla de la Calzada, Valdecaballeros, Llerena, Villalba de los Barros, Valencia del Ventoso, Fuenlabrada de los Montes, Don Benito y Jerez de los Caballeros.

Las familias interesadas en inscribir a sus hijo pueden hacerlo en gratis en la web campamentodigital.org, en el correo solicita@campamentodigital.org o llamando al teléfono 674 727 623.

Contenidos adaptados

El programa se organiza en diferentes grupos de edad y todos los contenidos están diseñados para adaptarse a sus necesidades y capacidades. Los más pequeños, entre 9 y 11 años, se convierten en «detectives digitales» que aprenden a identificar noticias falsas, proteger su identidad en Internet y crear contenido.

En la franja de 12 a 13 años profundizan en el uso consciente de la tecnología, la convivencia digital y el cuidado de la privacidad en redes sociales. Para los jóvenes de 14 a 17 años, el campamento digital se convierte en un espacio de exploración y proyección de futuro.

En esta etapa se trabajan temas como la creación de un currículum digital, el emprendimiento online, el desarrollo de contenido para redes sociales, la inteligencia artificial, la programación y la ciberseguridad.