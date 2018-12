Chloé Bird actúa este martes en la residencia Hernán Cortés de Badajoz La entrada es libre hasta completar aforo REDACCIÓN Lunes, 3 diciembre 2018, 13:25

Chloé Bird ofrece un concierto en la Residencia Universitaria Hernán Cortés este martes 4 de diciembre (20:00 horas). La entrada es gratuita hasta completar aforo. Chloé Bird ha participado en festivales como Europa Sur, WOMAD de Cáceres, Contempopránea o BIME City Live Bilbao. A finales de 2013 es galardonada como «mejor artista extremeña» en los Premios Pop-Eye.

La cantante extremeña lanzó en septiembre de 2018 su disco 'The light in between', un trabajo que la crítica ha descrito como «maduro en el sonido, con una producción cuidada y unos arreglos de precisión milimétrica, y maduro en lo etéreo, en la forma de contar».

También ha sonado en televisiones y radios a nivel nacional e internacional siendo «la apuesta del año» 2013 en el programa Disco Grande de radio 3 y teniendo más de un millón de escuchas en Spotify. El videoclip de su canción 'Fade' ha sido galardonado con multitud de premios a nivel internacional.