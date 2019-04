Los chicos con las chicas 50 años después A la izquierda, la promoción del 69 el día que se compraron gorras a juego. A la derecha, ayer un centenar de alumnos reunidos. hoy/pakopí Ayer se reunió la promoción del 69 de Magisterio, la primera que fue mixta NATALIA REIGADAS Badajoz Sábado, 6 abril 2019, 09:20

Elisa Rincón viajó desde Madrid para recordar tres de los mejores años de su vida. Ayer, en la recepción del Centro de Profesores y Recursos, en la avenida de Santa Marina, no paraba de recibir besos y abrazos. Para ella no era el CPR, sino la entrada de la Escuela Normal de Magisterio donde se graduó en 1969. «La de la derecha era la escalera de las niñas. Por ahí nos íbamos a nuestras clases. La de la izquierda, la de los niños. En el edificio no podíamos estar juntos», recordó Elisa con una sonrisa traviesa. «Pero, cuando hacían gimnasia, mirábamos por las ventanas para verlos», confesó entre risas.

Un centenar de jubilados que se graduaron en Magisterio hace 50 años se reencontraron ayer en Badajoz en una jornada con muchos besos, abrazos, alguna lágrima y muchas risas. Esta promoción fue especial porque la escuela, por primera vez, permitió que las mujeres y los hombres estudiasen juntos. En primero y segundo estuvieron separados, pero en tercero compartieron aula haciendo historia en la ciudad. Medio siglo después, los chicos volvieron a estar con las chicas.

Carlos Roncero ha sido uno de los organizadores del reencuentro que se ha originado en las redes sociales. Este docente ha dado clases durante años en el Centro de Adultos y recuerda muy bien cómo fue su propia formación.

«Era la época de la dictadura, y claro, nos tenían separados. Incluso los chicos hacíamos prácticas con niños y ellas, con niñas. Nos veíamos en San Francisco, donde dábamos vueltas para ver a la que te gustaba», recuerda Roncero, que cuenta que fue un gran momento unirlos a todos en clase. «Lo tomamos con normalidad. Era lo normal y nos juntamos un grupo de gente muy agradable en una edad muy bonita», añadía ayer Valentín García, otro de los graduados en el 69 que se desplazó desde Madrid para participar en el encuentro.

La jornada comenzó en el CPR (antiguo Aneja) con un acto de bienvenida. A continuación, los exestudiantes visitaron las instalaciones y luego pudieron dar un paseo por el centro de Badajoz. Muchos viven fuera y hacía años que no visitaban la capital pacense. Más tarde se trasladaron al Hotel Río para compartir una comida y un baile. Entre ellos estaba Soledad Jiménez, que también viajó desde Madrid, aunque ha visitado la ciudad regularmente estos 50 años. «Ha cambiado muchísimo y nosotros también», bromeaba ayer. Lo mejor para esta jubilada y sus compañeros fue volver a verse entre ellos. Soledad, por ejemplo, fue capaz de reconocer a Rosa Mari, una amiga íntima suya durante los estudios que no veía desde hace medio siglo.

Casi los detienen

La jornada también estuvo llena de historias de hace 50 años. La que más recordaron los asistentes fue que casi los detienen en mayo de 1968. Estaban celebrando el paso del Ecuador, es decir, que habían superado la mitad de la carrera. Fueron en fila desde la avenida de Santa Marina hasta el Casco Antiguo. Su destino era Almacenes David, en la calle La Sal (actual Arias Montano). Iban a comprarse unas gorras a juego.

«En París había protestas de estudiantes y la policía de Badajoz creyó que lo nuestro era una protesta. Nos pararon, nos pidieron la identificación y unos cuantos acabamos en comisaría», recuerda Carlos Roncero. La directora de la escuela intervino, los soltaron y pudieron hacerse la foto en la escalinata con sus nuevas gorras. Ayer repitieron la imagen, pero ya con las 'chicas' a su lado.