La CHG instala cámaras para evitar ahogamientos en el río

Más medidas de seguridad para evitar ahogamientos en el río a su paso por Badajoz. La Confederación Hidrográfica del Guadiana ha instalado cámaras de videovigilancia ... para disuadir del baño en La Pesquera. Esta medida surge tras la colocación de carteles hace solo unas semanas y tras la muerte de un menor de trece años.

En una visita junto al delegado del Gobierno en Extremadura, el presidente del organismo hidrológico, Samuel Moraleda, explicó que, además de la cartelería y de las tres cámaras ya instaladas, colocarán otros dos dispositivos de grabación más en la margen izquierda del río cuando construyan la nueva rampa prevista para facilitar el remonte de los peces.

El presidente de la confederación volvió a advertir a la ciudadanía del «peligro que engloba la práctica» de bañarse en la zona. Ahora se está terminando de colocar unas compuertas bajo el azud de la Pesquera y se advierten pescadores en patos cercanos a las obras, lo que también supone un riesgo.

El delegado del Gobierno y el presidente de la CHG descartaron cerrar el azud de la Pesquera como una medida para evitar el baño. «El acceso es desde tantos caminos y hay tantas fórmulas de acceder, que lo estuvimos viendo y es imposible... Lo único que podemos hacer es colocar señales de advertencia, más no se puede hacer», indicaron.

En los carteles instalados a finales de mayo se puede leer: prohibido caminar por el muro del azud, prohibido entrar en el agua y prohibido pescar.

Estas advertencias se incrementan ahora con las cámaras. El menor muerto en marzo pasado no ha sido el único. Cinco personas han muerto en las inmediaciones del azud de la Pesquera en once años, lo que convierte esta zona en un punto negro del río. No obstante, el baño está prohibido en todo el tramo urbano.

A pesar de ello, cada vez que suben las temperaturas se ve a personas, sobre todo adolescentes, que deciden darse un chapuzón. El día que falleció el niño de trece años fue la típica tarde de primavera con calor. Era un día muy similar a aquel que se vivió en 2013, cuando otro menor de 17 años se lanzó al agua y murió al quedar atrapado en unos escombros que estaban en el fondo.

En este punto, el río es bonito y tranquilo. Pero sobre todo es muy peligroso por la fuerza de la corriente que llega del salto de agua y por el fondo del río, que tiene mucho fango.

Ante el aumento de temperaturas y el caso omiso que se hace a la prohibición del baño, la Delegación del Gobierno y la Confederación Hidrológica del Guadiana han decidido aumentar las medidas disuasorias con las cámaras de videovigilancia.

Obras contra el nenúfar

Los dispositivos se han instalado aprovechando las obras que realiza la CHG en este azud, en la antigua central hidroeléctrica, que tienen por objetivo luchar contra el nenúfar. De hecho, las dos cámaras que quedan por instalar estarán en la margen izquierda y se colocarán aprovechando las obras para construir una nueva rampa que facilite el remonte de los peces y que están dentro de este paquete de obras contra el nenúfar.

La CHG tiene en marcha una serie de actuaciones para reducir la plaga.

La que está a punto de terminar es la que visitaron ayer, que consiste en la colocación de compuertas que regularán el cauce del río. Las han instalado bajo la explanada junto al molino de los Moscoso.

El presidente de la CHG, Samuel Moraleda, explicó ayer que permitirá el arrastre de lodos cuando venga un crecida. Ese agua lleva unos lodos en suspensión, que se depositan en el fondo porque el azud está cerrado. La acumulación de estos facilita que enraíce el nenúfar. De ahí la importancia de poder abrir las compuertas y dejar que el cauce fluya.

Si colocan esa compuerta en La Pesquera, instalarán otra en el azud de la Granadilla, al otro extremo del cauce urbano. El presidente de la CHG, Samuel Moraleda, informó ayer de que esta otra actuación se acaba de adjudicar. La hará Ferrovial por 5,4 millones de euros. Tiene un plazo de 18 meses, por lo que se espera que acabe en 2026.

Esta segunda obra en el azud de la Granadilla es más complicada y cara que la ejecutada en La Pesquera. Por eso se ha tardado más en licitar y adjudicar.

Consiste en crear un canal de salida del agua, una especie de túnel y unas compuertas para poder bajar el nivel del río lo suficiente. Aprovechando la intervención en esta presa también se reparará el hormigón y se demolerá una escala para peces antigua que está en desuso.

El desarrollo de la actuación en este punto del río será complejo porque debe salvar un colector.

Tercera parte: el deslodado

A las compuertas en los dos extremos del río a su paso por la ciudad, se añade otra actuación que está aún en tramitación. Se espera que sea la definitiva. El proyecto salió adelante sin alegaciones a principios de mayo y ahora está pendiente de que la declaración de impacto ambienta (DIA) sea positiva. Este trámite depende del Ministerio de Transición Ecológica y la previsión es que la tenga redactada en tres meses. Están buscando fondos para su financiación y después licitarán y adjudicarán las obras.

En seis años realizarán un deslodado parcial del río, en aquellos puntos donde exista la planta. Dividirán el río en cinco tramos para ir limpiando el fondo por partes.

Todas estas actuaciones pretenden erradicar el nenúfar, que se hace más visible con las altas temperaturas y genera críticas cada verano. Con el frío se queda agazapada en el fondo. Es ahora, en verano, cuando teje tapices que cubren gran parte del río.