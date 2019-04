Chabola doble con vistas al baluarte en Badajoz

Cartones como paredes y suelo, un colchón, una colcha, almohada, un cuadro y una bolsa a modo de armario. El buen tiempo ha llegado y por tercer año consecutivo el Baluarte de la Trinidad vuelve a ser un refugio para los indigentes. Hace días que dos sin techo se instalaron a vivir en este monumento del siglo XVII.

Es la tercera vez que los vecinos de Ronda del Pilar denuncian ocupación en este monumento desde que fue rehabilitado. Su principal preocupación, aseguran, es que el Baluarte de la Trinidad sufra daños, ya que en 2017 un colchón instalado en esta misma zona salió ardiendo y quemó parte de la muralla.

«Es una imagen horrible para un monumento, pero es que, además, ya se quemó una vez ¿A qué esperan para darle una solución? Yo de verdad lo siento por esta pareja. Espero que les den una vivienda o les ayuden, pero no pueden vivir en un sitio que han rehabilitado para que lo disfrutemos, para que paseemos o vayamos con la familia». La queja es de Emilia, que no quiere dar su apellido. «Porque discutí con otro 'sintecho' que dormía enfrente (en Puerta Trinidad). Con estos no he hablado. No parecen mala gente, pero no puede ser así», añade.

Marco Antonio Peña suele pasear por el baluarte con su perro. «Yo recojo la caca ¿eh? Que hay mucho guarro, pero yo limpio». Dice que hace unos días andaba por la pasarela cuando se encontró la vivienda improvisada. «Hombre, fue muy incómodo porque estaban allí a sus cosas. Ya no me acercaré a esa zona, claro». «No se si hay muchos sitios donde se vea gente durmiendo en una muralla histórica», reprocha este vecino de San Roque.

A simple vista la chabola improvisada no se ve. Los indigentes se han instalado, como otros años, al final del pasillo que lleva al fondo del baluarte, el recorrido que va entre barandillas de forja. Acaba en un hueco sin salida donde han instalado sus enseres. Es una zona retirada y además han forrado los laterales con cartones para que no se les vea desde la calle.

Según los vecinos, al menos una de las dos personas que pernocta en el baluarte era uno de los 'sintecho' acogidos en el albergue temporal de la calle Bravo Murillo. Este refugio, gestionado por las Hijas de la Caridad, cerró a finales de marzo, por lo que muchos indigentes tuvieron que buscar otras alternativas. HOY preguntó este lunes a estas personas sobre su situación, pero no quisieron hablar.

«Durante días hubo varias personas durmiendo en el Parque de la Legión, después de cerrar el refugio, pero se marcharon la mayoría. No sé dónde», detalla Manuela Marín, vecina de Ronda del Pilar.

Sin refugio

Las Hijas de la Caridad gestionan el comedor social de la calle Martín Cansado. Los dos últimos inviernos, además, se han ocupado del refugio temporal que se abre en Bravo Murillo, en las instalaciones de la antigua comunidad terapéutica de Cáritas. El refugio se puso en marcha por primera vez hace tres años como solución para las personas sintecho durante los meses más fríos del año. Este último invierno, según sus gestores, han llegado a dormir en estas instalaciones hasta 30 personas por noche. Por esa razón, las Hijas de la Caridad propusieron en el mes de marzo que no cerrase, sino que su actividad se extendiese todo el año. La iniciativa contó con el apoyo del Centro Hermano de Cáritas, actualmente el único recurso con camas todo el año, pero que no suele tener vacantes.

Finalmente, sin embargo, el albergue cerró. Las Hijas de la Caridad se han movilizado y han pedido apoyo de instituciones y particulares para poder convertirlo en un proyecto fijo. Una de sus iniciativas es una recogida de firmas. En los primeros días ya han sumado más de 600 apoyos.