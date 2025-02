El Cerro Gordo se convierte en el barrio más joven de Badajoz y Santa Marina, en el más envejecido

A las seis de la tarde en la avenida principal del Cerro Gordo hay un trasiego constante de familias jóvenes, muchas con carrito de bebé ... y niños. A la misma hora en la avenida Santa Marina hay movimiento de compras y de vecinos sentados tomando el café, pero cuesta ver un menor de edad. Estas escenas tienen su reflejo en las estadísticas, se trata del barrio con la media de edad más baja y el barrio más envejecido.

Los datos son del padrón municipal a 1 de enero de 2022. La estadística muestra que los 5.844 vecinos del Cerro Gordo tienen una media edad de 30,12 años. En Santa Marina, con 10.651 vecinos, esta media se eleva 18,6 años hasta los rozar los 49 años.

42,10 años es la media de edad en Badajoz. Por debajo están barrios como el Cerro Gordo, Llera, Las vaguadas o Suerte de Saavedra. Por encima todos los barrios del centro.

«Es normal. Yo quería comprarme piso en el centro porque me crie en Pardaleras, pero no te puedes permitir un piso. Son muy grandes y muy caros, pero a la larga me alegro de haberme venido al Cerro porque hay muchos niños y todas las familias están en tu misma situación». Es el testimonio de Sonia Márquez, residente en el Cerro Gordo. Tiene 36 años, una niña de tres y está embarazada.

Rodrigo Balboa vive en Santa Marina, muy cerca de la plaza de los Alféreces. Tiene 72 años, «pero aparento menos, ¿a qué sí?». Es consciente de lo que ha envejecido su barrio desde que se mudó desde su localidad natal, Valverde de Leganés, hace casi 50 años. «Las casas eran nuevas, aquí terminaba Badajoz, después era campo y éramos recién casados todos».

El paso de los años ha provocado que los barrios históricos envejezcan y las nuevas urbanizaciones atraigan a los jóvenes, especialmente las llamadas de pisos de 60.000 euros. La incógnita es saber qué ocurrirá en Badajoz en 30 años, si habrá un retorno al centro.

Distintas peticiones

Las asociaciones de vecinos de ambos barrios también son muy conscientes del perfil de sus residentes y, en consecuencia, tienen peticiones muy distintas. Antonio Osorio, del Cerro Gordo, explica que los dos parques infantiles con los que cuenta el barrio se han quedado pequeños. «Se llenan todas las tardes, hemos pedido otro más y más grande».

El Cerro Gordo ya logró, tras una larga lucha, contar con un colegio de Infantil y Primaria. Ahora piden un instituto para que los menores continúen sus estudios de Secundaria en el barrio. También un centro joven. «Ya hay adolescentes y habrá mucho y no tienen actividades qué hacer ni forma del salir del barrio fácil», se lamenta Osorio. Les separan seis kilómetros del centro de la ciudad y solo pueden desplazarse en coche o en autobús. Piden un carril por la carretera para poder ir al centro andando o en bicicleta.

La movilidad también preocupa en Santa Marina, pero en otro sentido. Paco Crespo, presidente de la Asociación de Vecinos de Santa Marina, detalla que una de sus principales reivindicaciones es que las aceras estén en buenas condiciones. En este barrio hay mucha gente mayor y se producen caídas. Crespo detalla que algunas terminan en reclamaciones contra el Ayuntamiento y pide mejoras. También que se cuide el mantenimiento en general, en la iluminación o la poda de los árboles.

Más allá de los extremos del ranking, la media de edad de Badajoz es de 42,10 años y solo las nuevas urbanizaciones como el Cerro Gordo, La Pilara o el Cuartón Cortijo están por debajo junto con zonas del extrarradio como la barriada de Llera o Las Vaguadas. Todos los barrios del centro están por encima de la media. Junto con Santa Marina, los más envejecidos son La Paz, Valdepasillas y Pardaleras.

La ciudad envejece

La población de Badajoz, en general, está envejeciendo. La estadística de 2001 muestra que la media de edad en la ciudad ha subido casi 5 años en estas dos décadas (de 37,4 a 42,1 años).

El paso del tiempo ha dejado cifras muy llamativas en algunos barrios. Por ejemplo, en 2001 la media de edad en Valdepasillas era de 34,5 años, es decir, eran familias jóvenes con niños. En la actualidad es de 46,43 años, este barrio ha envejecido casi 12 años de media.

37,4 años era la media de edad en Badajoz hace 20 años. La ciudad ha envejecido casi 5 años de media.

El padrón municipal también distingue el número de miembros por familia que hay en cada barrio. La media de la ciudad es de 3,03 ¿Y en qué barrios hay más parientes en la misma casa? En Llera (3,48 miembros por familia) y en la Urbanización Guadiana (3,47).

En el extremo contrario, Pardaleras, La Paz y San Roque son algunos de los barrios con menor número de personas en el mismo hogar.