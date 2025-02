El centro de Salud de Cerro del Viento necesita más estacionamientos

Un paquete de pañuelos y un destornillador que guardaba en una de las puertas de su vehículo, fue lo que salvó del barro a la ... esterilla del asiento del coche con el que Juan Manzano acudió a su cita médica, en el centro de Salud de Cerro del Viento.

Este usuario del centro dejó su coche aparcado en el descampado que hay junto a la rotonda que se encuentra frente al centro de Salud, junto a la avenida Jaime Montero de Espinosa. «Así tenemos que andar los que venimos aquí al médico», cuenta este usuario que asegura, intentó aparcar en Condes de Barcelona antes de dejarlo estacionado en el barro.

«La desesperación te lleva a aparcar el coche donde no se debe, porque esto no es un aparcamiento. Más miedo me da que algún día pase algo porque para cruzar y acceder es un lío», relató

Las lluvias de los últimos días anegaron parte del descampado, por lo que la entrada, a unos metros de la rotonda era el único espacio que tenía el suelo más firme. «En condiciones normales hubiese dejado el coche más abajo, pero he visto que uno se ha quedado atrapado en el barro y no quiero que me pase lo mismo», contó.

Quien tampoco le tiene miedo al barro es Carmen Muñoz. «Desde que hicieron la rotonda de Cerro del Viento hay menos aparcamientos. Aparco aquí porque no hay otro sitio en el resto de calles», subrayó.

Terreno privado

Esta usuaria no se queja demasiado del barro. «Sé que son terrenos privados, por eso se encuentran en este estado. Cuando la promotora a la que les pertenecen edifique no podremos aparcar aquí, pero mientras nos viene bien para dejar los coches», afirma Carmen Muñoz.

Menos contento con la situación de los aparcamientos que rodean al centro de Salud de Cerro del Viento está Manuel Jaén. «Es una zona terrible para dejar el coche, se te puede pasar la hora de la consulta buscando un aparcamiento», destaca.

La mayoría de los pacientes que acuden al médico intentan estacionar sus vehículos en Condes de Barcelona, plaza Hermanos Mediero Encina, calle Cerro del Viento o calle Antonio de Chaves. «Es una zona muy concurrida, entre bares, bancos y otros negocios y no está bien acondicionada para recibir a tantos vehículos», lamenta Jaén.

A diferencia de otros usuarios a Manuel no le acompañaba la prisa por llegar a su cita, esto se debe a que no pierde el tiempo intentando aparcar por otras calles. «Tengo que venir a menudo y pese a que este terreno está fatal y más con lo que ha llovido, prefiero dejar el coche aquí que dar vueltas para nada», explica.

Manuel, al igual que el resto de usuarios quiere un aparcamiento mejor acondicionado, pero reclama que siempre que se adecentan son los ciudadanos quiénes terminan costeándolos. «Para que hagan lo mismo que han hecho en el Hospital Universitario es preferible que estén quietos. Nos acondicionan las plazas y luego hay que pagar por estacionar, cuando ya pago un impuesto de rodaje», señala.

Esquivando las zonas con más barro acumulado intentaba llegar a su coche María José Cabezas. «He aparcado aquí porque no había otro sitio. Casi me caigo al llegar a la acera, es peligroso», cuenta. María José como el resto de usuario pide más facilidad de aparcamientos en la zona