El centro de rehabilitación de drogodependientes Arca de Noé, en riesgo de cerrar El centro de rehabilitación Arca de Noé, en las casas aisladas de Gévora. :: hoy Sus gestores denuncian que reciben una subvención nominativa de la Junta mucho menor que la de otros servicios similares NATALIA REIGADAS Badajoz Martes, 9 abril 2019, 07:51

En la oficina de Apatyrs (Asociación para la Ayuda al Toxicómano y su Reinserción Social) de la calle Alfonso XIII, en San Roque, están de mudanza. No pueden costearse el local y van a trabajar desde la comunidad terapéutica que gestionan, Arca de Noé, que está en las casas aisladas de Gévora. Mientras los administrativos siguen con su labor, varios voluntarios entran y salen llevando cosas y bromeando. «No te preocupes que te voy a pintar una salita allí que va a quedar perfecta», le dice uno de ellos a Carmen Ropero, psicóloga y coordinadora de la iniciativa.

Todos los voluntarios hablan maravillas de Arca de Noé porque todos salvaron sus vidas allí. Superaron sus adicciones a las drogas o al alcohol y ahora intentan ayudar. No quieren ni oír hablar de que este proyecto esté en peligro después de 29 años de trabajo y miles de personas desintoxicadas. La causa de sus desvelos es económica. No tienen suficientes fondos para garantizar sus servicios y temen que la situación sea inviable en un futuro cercano.

La Junta de Extremadura sufraga nueve comunidades terapéuticas con unas 190 plazas. De estas, solo dos están cerca de Badajoz, Arca de Noé y Proyecto Vida. Son servicios para que los drogodependientes ingresen y, en un plazo máximo de 9 meses internos, se recuperen. Solo uno de estos centros es público. El resto dependen de ONG subvencionadas a través de ayudas nominativas. Aquí está el conflicto. Los responsables de Arca de Noé no entienden las diferencias que hay entre unas comunidades y otras.

La mayor parte de sus usuarios, 93 el año pasado, consumen una mezcla de cocaína y heroína y alcohol

Hasta 2013 las ayudas llegaban a través de una convocatoria para ONG que tratan las adicciones. Arca de Noé llegó a recibir, según reflejan sus memorias, 103.000 euros. En 2013, el último ejercicio con este tipo de proceso, bajó a 90.000. En 2014 las subvenciones pasaron a ser nominativas y este centro entró en la lista con el resto. Su ayuda se redujo a 88.000 al año y a día de hoy continúa igual. Sin embargo, sus responsables denuncian que hay comunidades que reciben el doble o incluso el triple cuando todas cuentan con una oferta de plazas similar, entre 20 y 30.

88.000 euros al año no son suficientes para poder gestionar una comunidad terapéutica. La propiedad en la que desarrollan la actividad es suya, pero deben pagar las facturas, los suministros y los sueldos de los técnicos que trabajan con las personas en recuperación. José Saavedra, administrativo de Apatyrs, destaca que la subvención, por ejemplo, no cubre la comida. Carecen de fondos para el comedor del centro. Consiguen mantenerlo gracias a las aportaciones privadas y al trabajo de los voluntarios. «Hay mucha gente que pasó por Arca de Noé y ahora está agradecida y quiere ayudar».

«Queremos seguir adelante»

«Seguimos adelante porque sabemos que es importante, porque vemos a las personas que han salido y se han recuperado. Yo llevo 13 años y he visto a muchísima gente», recuerda Carmen Ropero. Esta psicóloga también reivindica que Arca de Noé tiene una gran demanda entre las personas drogodependientes. Sus datos muestran que tuvieron 93 usuarios en 2018. Según las estadísticas regionales, es el centro con mayor número de altas de la comunidad.

«Hay gente que solo quiere recuperarse con nosotros. Funciona el boca a boca, a veces tienen familiares que se han tratado aquí. Tenemos un ambiente muy bueno, se sienten acogidos. Hay cercanía y mayor flexibilidad», añade la coordinadora técnica de esta proyecto.

Apatyrs surgió hace 29 años en la comunidad gitana evangélica de Badajoz. Los miembros de esta iglesia buscaron un recurso para poder ayudar a las personas que caían en el consumo de drogas. Al principio, recuerda Carmen Ropero con cariño, eran las propias familias de la comunidad las que hacían la comida y cuidaban de las personas en recuperación. Poco a poco se fueron profesionalizando.

No es el único centro que parte de una ONG religiosa. Otros son de Cáritas o Manos Unidas, por ejemplo. En Arca de Noé, destacan sus responsables, no se cierra la puerta a nadie. No es necesario ser evangelista ni gitano para entrar en su comunidad y realizar el programa con éxito. De hecho, sus estadísticas muestran que solo la mitad de los participantes cumplen con este perfil.

La coordinadora técnica explica que les llegan usuarios de muchas vías distintas. A diferencia de otras comunidades, en esta y en Proyecto Hombre de Plasencia, es posible ingresar de forma directa, sin que los drogodependientes sean derivados por los Cedex (Centros de Drododependencias de Extremadura). Así, los usuarios ingresan porque los conocen, por recaída, por derivación oficial o porque salen de prisión. En este último caso deben ser personas que ya formasen parte del programa de desintoxicación que Cruz Roja tiene dentro de la cárcel, en el Módulo 3, el de respeto. En cuanto a las sustancias, lo más común es que se trate de consumidores de mezcla (cocaína y heroína).

La falta de fondos ya le ha costado a esta asociación algunas de sus iniciativas. Además de renunciar a su oficina, no pueden mantener durante todo el año un programa que tienen para las familias de personas con drogodependencias. La situación, en algunos momentos, es muy complicada y han dependido de la aportación personal de gente de su comunidad para poder seguir adelante. Temen no poder aguantar así mucho tiempo.

HOY ha consultado a la Junta de Extremadura sobre las demandas de este centro, pero no ha obtenido respuesta.