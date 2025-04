El Centro Joven de Badajoz cumple nueve meses cerrado por las tardes

Es miércoles por la mañana, un día laborable, pero libre para los estudiantes porque es Semana Santa. Fuera llueve con fuerza y dentro del Centro ... Joven de Badajoz hay un rocódromo, una pista de patinaje y salas de baile, entre otras equipaciones. Sin embargo, no entra nadie. Dos adolescentes caminan por el Paseo Fluvial, se aproximan a la puerta, pero pasan de largo. Hace nueve meses que este espacio cierra por las tardes y apenas tiene actividad.

Uno de los que pasa de largo se llama José Miguel Andrade. Vive cerca, en Valdepasillas, y conoce el centro, ha estado dentro en algunas actividades. No se ha planteado usarlo una mañana lluviosa «porque pensé que estaba cerrado». Su acompañante mueve la cabeza afirmativamente para darle la razón.

Según la Junta de Extremadura, el problema es que falta un contrato de vigilancia que exige 31.000 euros. Hace meses que la Administración regional aseguró que estaba trabajando para corregir esta deficiencia, pero no se ha solucionado.

El centro depende de la Junta de Extremadura, que se comprometió a solucionar el problema en diciembre

En la puerta del Centro Joven hay un cartel donde se indica que, por una incidencia, el horario es solo de mañana y que se anunciará cuando se arregle. Eso ha provocado que este espacio dedicado a los jóvenes haya perdido sus visitas.

En junio del año pasado el Centro Joven de Badajoz, a través de sus redes sociales, indicó que el horario de verano sería de mañana, de 9.00 a 14.00 horas.

Quejas

La decisión disgustó a los usuarios. Uno de ellos expresó su queja de forma presencial y después la repitió en las redes. «Ya lo dije en el centro y lo digo por aquí también, este horario para la gente que trabaja y para el calor no tiene ningún sentido».

Otro usuario, llamado Daniel, le dio la razón. «Totalmente de acuerdo. Si trabajas, olvídate de patinar este verano y, si no, pues también porque te puede dar algo. Admiro un montón su labor y les agradezco el servicio, de verdad. ¿Pueden cambiarlo a la tarde por favor?».

Su petición no logró respuesta y, cuando terminó el verano, el horario se mantuvo igual, en ese caso no por ser época estival, sino por la incidencia que hasta hoy sigue sin solucionarse.

Sin fecha

En diciembre, la Junta de Extremadura aseguró que el problema se arreglaría en breve. Hace tres meses la Consejería de Cultura, Turismo, Jóvenes y Deportes confirmó que este espacio no puede abrir por las tardes porque acabó el contrato de vigilancia y aún no se ha firmado uno nuevo. HOY ha consultado a la Administración regional esta semana si hay novedades o cuándo se reactivará este servicio, pero no ha obtenido respuesta.

Los responsables autonómicos, que gestionan el Centro Joven, responsabilizaron al anterior Gobierno regional.

Indicaron que cuando se incorporó el nuevo Ejecutivo, en junio, detectaron que no había contrato de vigilancia. Aseguraron entonces que, con los nuevos Presupuestos regionales, se licitaría lo antes posible el contrato necesario para normalizar la situación.

El Presupuesto General de la Comunidad Autónoma de Extremadura para 2024 se aprobó hace casi dos meses, a principios de febrero, pero el centro continúa cerrado por las tardes.

Sí que abre por las mañanas, pero este horario es incompatible con las actividades que oferta, ya que los jóvenes tienen clases o trabajos en esos horarios.

El Centro Joven de Badajoz abría tradicionalmente de martes a domingo. De martes a viernes contaba con un horario de mañana desde las 9.00 a las 14.00 horas, que sigue vigente en la actualidad. Por las tardes estaba disponible, además, de 16.30 a 21.30 horas de martes a domingo, que es cuando más visitas solía recibir. Además contaba con horario de tarde los sábados y domingos.

El pasado mes de diciembre la Junta también anunció una inversión de 15.000 euros para mejorar este centro en Badajoz. Esta partida irá destinada a revisar los equipos del rocódromo, comprar nuevo material de escalada y homologar los aparatos de calistenia que hay.

No es la primera vez que este edificio ubicado en el Paseo Fluvial de Badajoz pasa una larga temporada sin actividad. Los cines Puente Real cerraron en 2007 (llevaban en marcha desde 1998). El inmueble cerrado sufrió vandalismo, robos e incendios. En 2012 comenzó la obra para recuperarlo y en 2015 la Junta de Extremadura lo reabrió como el Centro Joven de Badajoz.