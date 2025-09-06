HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El Centro Internacional de Flamenco tendrá una sala en honor a Paco Zambrano

Ricardo Cabezas y Jesús Ortega han visitado las obras y han anunciado un premio especial que vinculará el certamen de jaleos con Pasión por el Flamenco

REDACCIÓN

badajoz.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 02:00

El Centro Internacional de Flamenco que promueve el bailaor Jesús Ortega va a contar con una Sala Museo dedicada al Porrina de Badajoz que llevará el nombre del flamencólogo, Paco Zambrano, y cuya extensa aportación al arte pacense y al reconocimiento de su mejore embajador estará recogida en la misma.

Así lo anunciaron el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, y el propio Ortega ayer en una visita a las obras que avanzan hasta el 85%. Y es que es la Diputación la que va a patrocinar ese espacio tan especial en un centro que será el primer tablao único en la región y con rincones dedicados a la docencia y a la residencia artística.

Cabezas ha afirmado que no podía no ser la Institución provincial la que financiara esa sala, puesto que el impulso al flamenco de Badajoz lleva años liderado por esta y en todos los pasos que ha dado contó siempre con Zambrano. «Un homenaje sentido y querido», según las palabras del diputado.

Además, ha aprovechado el momento para dar a conocer también la colaboración de la Diputación con el Certamen Internacional de Jaleos Extremeños para que exista un premio especial que lleve a actuar al ganador o ganadora en el programa 'Pasión por el Flamenco'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 En estado grave tras sufrir un accidente y quedar atrapado en Cabeza del Buey
  2. 2 Se confirma la presencia de un lince en Talaván y el Ayuntamiento lanza un aviso a los dueños de perros
  3. 3

    El Ayuntamiento de Mérida instalará seis nuevos radares de control de velocidad
  4. 4 La Policía detiene a una pareja que guardaba 9 kilos de droga en un trastero de Cáceres
  5. 5 Los bomberos sofocan el incendio declarado en un piso de Valdepasillas
  6. 6 Un nuevo local abre sus puertas en el corazón del Casco Antiguo de Badajoz
  7. 7

    La Junta denuncia por lo penal a las empresas que no optan a 242 rutas de transporte escolar
  8. 8 Tres trenes que pasan por Extremadura interrumpen su viaje tras el arrollamiento de un vehículo
  9. 9 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  10. 10

    La pareja de refugiados ucranianos que denunció malas condiciones será trasladada a un hostal

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy El Centro Internacional de Flamenco tendrá una sala en honor a Paco Zambrano