El Centro Internacional de Flamenco tendrá una sala en honor a Paco Zambrano Ricardo Cabezas y Jesús Ortega han visitado las obras y han anunciado un premio especial que vinculará el certamen de jaleos con Pasión por el Flamenco

Sábado, 6 de septiembre 2025

El Centro Internacional de Flamenco que promueve el bailaor Jesús Ortega va a contar con una Sala Museo dedicada al Porrina de Badajoz que llevará el nombre del flamencólogo, Paco Zambrano, y cuya extensa aportación al arte pacense y al reconocimiento de su mejore embajador estará recogida en la misma.

Así lo anunciaron el diputado de Cultura, Deportes y Juventud, Ricardo Cabezas, y el propio Ortega ayer en una visita a las obras que avanzan hasta el 85%. Y es que es la Diputación la que va a patrocinar ese espacio tan especial en un centro que será el primer tablao único en la región y con rincones dedicados a la docencia y a la residencia artística.

Cabezas ha afirmado que no podía no ser la Institución provincial la que financiara esa sala, puesto que el impulso al flamenco de Badajoz lleva años liderado por esta y en todos los pasos que ha dado contó siempre con Zambrano. «Un homenaje sentido y querido», según las palabras del diputado.

Además, ha aprovechado el momento para dar a conocer también la colaboración de la Diputación con el Certamen Internacional de Jaleos Extremeños para que exista un premio especial que lleve a actuar al ganador o ganadora en el programa 'Pasión por el Flamenco'.