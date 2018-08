El Centro Cívico del barrio pacense de Santa Marina estrena hogar de mayores y nueva sede vecinal El centro de mayores es visitado a diario por los jubilados de la zona. :: c. moreno El edificio de la avenida Saavedra Palmeiro presta servicio a los jubilados en el bajo y en la planta alta están los locales de la asociación de vecinos ELENA FIGUEROA FALCÓN BADAJOZ. Martes, 7 agosto 2018, 07:57

Los vecinos de la barriada de Santa Marina por fin pueden disfrutar de su nuevo centro cívico. El edificio, que ha sido habilitado por el Ayuntamiento, permite a este colectivo disponer de una sede definitiva en un edificio próximo al que ocupaban antes de que se construyera el aparcamiento subterráneo de Conquistadores, en cuya superficie se encuentran las nuevas dependencias.

El espacio, dedicado a atender las necesidades sociales del vecindario, es compartido con el Centro de Mayores de Santa Marina, con quienes disfrutan de áreas comunes y mantienen una «buena relación», según declara José Manuel Garófano, secretario de la asociación vecinal.

Más información La barriada pide al Ayuntamiento que dedique más recursos a la zona

Con 500 metros cuadrados de superficie útil, el nuevo centro cívico contará próximamente con un salón de usos múltiples que compartirán los dos colectivos que lo ocupan. Será destinado a la celebración de conferencias, ferias temáticas y otras actividades que puedan interesar a los vecinos del barrio con independencia de su edad.

La primera planta, que está ocupada por la asociación vecinal, cuenta con dos aulas y dos salones de usos múltiples, así como con un salón de actos y un taller donde Garófano guarda algunas pruebas del famoso Marimanta, el muñeco que todos los años se quema en las Candelas, la fiesta más importante de la barriada.

En este primer nivel también se encuentra la secretaría, donde algunos residentes del barrio trabajan a diario gestionando las reclamaciones y los problemas observados en el vecindario.

Del mismo tamaño, la planta baja del edificio la utilizan los mayores, que disfrutan de una gran cafetería decorada con carteles y cuadros de la ciudad.

El bajo también cuenta con algunas salas para el desarrollo de actividades y es posible acceder directamente desde la plaza de Conquistadores mediante una entrada habilitada especialmente para las personas con movilidad reducida.

Las nuevas instalaciones de la avenida Manuel Saavedra Palmeiro permitirán a la asociación contar con más espacio para el desarrollo de actividades que atraigan a jóvenes y mayores. Igualmente, ayudará a que el colectivo pueda volver a unificar todos sus servicios y proyectos.

En el edificio será habilitado un salón de actos para la realización de actividades

Este año incorporarán nuevas actividades, como dibujo, pintura artística y ajedrez -una de las más demandadas-. Asimismo, ampliarán la oferta de plazas para informática. También barajan implantar clases de sevillanas.

Otras de las actividades ofrecidas son aeróbic, yoga, danzas regionales -puesto que en la barriada se celebra la muestra anual de folklore de Badajoz-, manualidades, teatro y bailes de salón.

Buscar a los jóvenes

Los proyectos llevados a cabo por la comunidad responden ante la demanda de los vecinos, aunque los más jóvenes no frecuentan la asociación. «Nosotros les abrimos las puertas», señala Garófano, quien incide en que la media de edad de los vecinos que participan activamente en la vida de la asociación «es muy alta», en torno a los 60 años. «El gran problema que tenemos es que la gente joven no se pasa por aquí -insiste-, no hay interés, vienen, están una semana y luego dejan de venir».

Para la asociación, es vital reactivar el interés de los jóvenes del barrio, pues buscan que las nuevas generaciones tomen el relevo en las responsabilidades vecinales y «le den un nuevo giro a las cosas».