El Centro Cívico de Pardaleras lleva dos años sin suelo en el salón de eventos Arriba, Juan José Martín en el salón sin suelo y a la izquierda, el firme antiguo. :: J. V. ARNELAS Los vecinos piden al Ayuntamiento que acelere la obra pendiente para poder retomar las actividades de baile y gimnasia, entre otras N. R. P. Martes, 6 agosto 2019, 08:06

En las paredes del salón de actos y actividades del Centro Cívico de Pardaleras hay siluetas de parejas bailando. Sin embargo, esas posturas no se han visto en esa sala desde hace más de dos años. Es el tiempo que este espacio lleva sin suelo y los vecinos sin poder organizar eventos y cursos. La asociación de vecinos de Pardaleras pide al Ayuntamiento que acelere la obra pendiente que les permitirá volver a instalar el firme de esta estancia.

El Centro Cívico de Pardaleras cuanta con biblioteca, oficinas y el espacio más demandado por los vecinos, el aula de usos múltiples que lo mismo sirve para ensayar teatro, bailar o hacer gimnasia. Estas instalaciones se inauguraron en 2011, pero hace tres años se detectó que el suelo de esta estancia se levantaba.

Según recuerda Juan José Martín, la empresa responsable de instalar el primer suelo se ofreció a reponerlo. Sin embargo, al ir a colocar el nuevo firme, midieron la humedad y se dieron cuenta de que el problema es el drenaje de los alrededores. La sala absorbe el agua de los jardines que la rodean, por lo que hace falta una obra para cambiar las aceras que bordean el edificio e instalar un sistema de drenado.

Los vecinos se lo pidieron al Consistorio y los responsables municipales respondieron afirmativamente. La obra se incluyó en el último Plan de Impulso de la Economía Local, que se presentó en otoño del año pasado. En diciembre la obra fue adjudicada y la asociación de vecinos esperaba que arrancase antes de Navidad. Según Martín, no es una reforma de gran envergadura, ya que se trata de un acerado pequeño que rodea el perímetro del edificio.

Ocho meses después los trabajos no han comenzado y los afectados no saben la razón. Juan José Marín asegura que se ha puesto en contacto con los responsables municipales en varias ocasiones, tanto con la anterior como con la corporación actual, y que no ha obtenido respuesta ni solución. También ha reclamado a la empresa adjudicataria de la obra. «Pero dicen que las prioridades las marca el Ayuntamiento. Y así estamos. Dos años sin suelo, con la obra adjudicada y sin solución», dice el representante vecinal de Pardaleras.

Sin actividades

Juan José Martín detalla que la falta de suelo provoca muchas molestias a los usuarios porque esta sala tuvo mucha actividad antes de cerrar. Se organizaron numerosos cursos. «Casi siempre tenía algo y , claro, ahora no lo pueden hacer».

La instalación del acerado, el sistema de drenaje y el suelo fue una de las peticiones que el representante de Pardaleras le trasmitió hace unos días al concejal de Participación Ciudadana, Juancho Pérez, que visitó este barrio.

Martín también le llevó a ver las instalaciones deportivas de la zona para pedirle una serie de reformas. La prioritaria es reparar las pistas que están detrás del polideportivo de Pardaleras, «ya que desde hace más de 30 años no se les ha hecho nada», indicó el presidente de la Asociación de Vecinos.

También le pidió al edil de Deportes que proyecte una remodelación de polideportivo del barrio para modernizarlo y le propuso la instalación de una pista de césped artificial en la zona. Esta podría colocarse, según la propuesta de los vecinos, en el corredor verde que se prevé en la calle Stadium.