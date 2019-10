El centro Abril para adultos en Badajoz propone impartir cursos profesionales del Sexpe Una clase del curso pasado en la sede del Casco Antiguo. :: HOY El aula de educación cuenta este año con casi tres mil alumnos y sigue sin resolver sus problemas de espacio ANTONIO GILGADO Badajoz Viernes, 11 octubre 2019, 07:59

El Centro Abril de Educación para Adultos abrió el curso la semana pasada. Aunque todavía hay quien lo ubica en la Plaza de España, lleva ya varios años dividido en dos sedes.

En la calle José Lanot del Casco Antiguo, junto a San Agustín, imparten clase mañana, tarde y noche mientras que en el aulario de Padre Tacoronte, en la UVA-Santa Engracia, mañana y tarde.

Por oferta educativa y con casi tres mil alumnos entre la modalidad presencial y a distancia, se trata del más grande de Extremadura. Aunque se ha quedado pequeño.

En pie sigue la petición a la consejería para reubicarse en el Hospital Provincial

Ángel Bravo, su director, cuenta que a pesar de que ya han corregido la dispersión y atrás quedó la época en la que debían repartirse entre la estación de autobuses, San Roque o la Granadilla, el problema de espacio sigue sin resolverse, lo que les obliga a limitar la oferta educativa.

De momento, aclara, hay un compromiso de la Consejería de Educación de incluirles en el plan de infraestructuras de esta legislatura. A la consejera ya le han pedido que estudie el traslado al Hospital Provincial para aprovechar la sinergia de la Escuela de Idiomas y la Biblioteca de Extremadura.

La demanda crece porque el perfil también resulta más variado. Los turnos de mañana los suelen ocupar los jóvenes que abandonaron el instituto hace poco tiempo sin sacarse la ESO y ahora lo han retomado.

Las tardes y noches las prefieren padres o madres de familia que trabajan por la mañana o tienen personas a su cargo y se desengancharon de los libros hace décadas.

El itinerario mayoritario sigue siendo el título de Secundaria, pero el claustro se ha percatado del creciente interés por sacarse solo las competencias claves. Al alumno le enseñan conceptos básicos en lengua y en matemáticas, después se examinan y si pasan la prueba se les reconoce oficialmente para que puedan entrar en los cursos de formación del Sexpe. En realidad no consiguen el título de ESO, pero tienen una llave para optar a una capacitación laboral en la que se exige Secundaria como mínimo.

El atajo se creó por el perfil de los desempleados que surgieron en los años más duros de la crisis. Se agolparon en las listas del Sexpe trabajadores poco cualificados de más de cuarenta años que para reincorporarse necesitaban reciclarse, pero solo con la EGB se quedaban fuera de la oferta formativa pública.

Con las competencias claves salen de esa exclusión. «Era poco realista pensar que gente que abandono la escuela hace veinte o treinta años iba a sacarse la Secundaria».

Ante la demanda creciente por ir a las competencias claves porque lo que realmente interesa es tener una certificación laboral, desde el Abril han solicitado a la Junta que también puedan impartir algunos cursos del Sexpe. «El año pasado nos dijeron en la Consejería que lo estudiarían». Bravo aclara que no se trata de sustituir la labor de las academias autorizadas, pero en su opinión dan continuidad a una metodología de enseñanza exitosa ante un perfil de alumnado que conocen bien.

Se trata de diferenciar entre los que retoman los estudios pero sin presión de cualificarse profesionalmente y pueden, por tanto, seguir por la línea de la Secundaria y entre los desempleados que tras muchos años en el mercado laboral les urge reengancharse de nuevo.

Los cuatro cursos de Secundaria ordinaria se realizan en solo dos años en el Abril. El curriculum no se divide en asignaturas, sino en ámbitos en los que se imparte lo más importante de cada materia. La media habitual para el título de ESO se mueve entre los dos años y los dos años y medio. Uno por cada nivel y una prolongación para aprobar los exámenes pendientes.

Por el otro lado, el de las competencias claves, la mayor parte se lo saca en un cuatrimestre, en dos como mucho. «La gente que necesita trabajar no puede dedicar dos años y después iniciar una capacitación profesional».

En ambos casos se trata de grupos con muchas dificultades para lo conceptual y lo teórico, pero muy válidos en el trabajo práctico y en asimilar ideas a través de la aplicación real. «Tienen más habilidades manipulativas que cognitivas, por eso los docentes con experiencia en alumnado adulto encajan en los cursos de capacitación profesional».

Para inmigrantes

Pero el campo de la educación de adultos no termina aquí. También responden a los que ni tan siquiera pueden aspirar a un título básico porque antes deben aprender cuestiones elementales. En ese caso se encuentran, por ejemplo, los extranjeros que no saben hablar castellano. Aunque la tendencia de la administración pasa por consolidar todas las plazas que se soliciten de Secundaria, en el Abril buscan hueco, horario y espacio para enseñar a leer a escribir a inmigrantes. «Sin el idioma no puedes trabajar y sin ingresos no sale de la exclusión social».