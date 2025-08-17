El cementerio viejo, un museo con 185 años de historia El camposanto de San Juan cuenta con el apoyo de todos los partidos políticos para ser Bien de Interés Cultural

Miriam Rubias Domingo, 17 de agosto 2025, 08:05 | Actualizado 09:10h. Comenta Compartir

Con más de 60.000 enterramientos, el cementerio de San Juan de Badajoz es el mayor de Extremadura. Inaugurado el 8 de diciembre de 1839, este espacio recoge personajes y épocas pasadas. Las tumbas y lápidas hablan de la historia de Badajoz.

El pasado 14 de julio, el PSOE presentó una moción para solicitar la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) para el cementerio. Esta petición será apoyada por todos los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Badajoz. La condición BIC se aplica a elementos de interés histórico, artístico, paleontológico o arqueológico que resultan representativos en la ciudad.

Tal y como explica a HOY el cronista de Badajoz Alberto González, el conocido popularmente como cementerio viejo es un museo donde se puede apreciar una gran cantidad de obras de arte, panteones, arquitectura, así como recordar a personajes relevantes de Badajoz. Además, es «una crónica de la ciudad», un lugar en el que también se representan etapas. La declaración BIC es una oportunidad para «preservarlo, resaltarlo y protegerlo».

Por otro lado, el historiador Álvaro Meléndez menciona que sería conveniente que se declarara Bien de Interés Cultural con el fin de preservar el legado histórico y patrimonial de la ciudad. En primer lugar, prevendría la desaparición de lápidas, monumentos o decoración de enterramientos y se intervendría en su limpieza y rehabilitación. Además, se podría potenciar el espacio y dotarlo de nuevos elementos que sirvan de homenaje y recuerdo a personajes relevantes de la ciudad.

El cementerio viejo es una crónica de la ciudad, un lugar donde se representan etapas Alberto González

A las dos de la tarde del 8 de diciembre de 1839 se inauguraba el cementerio con la bendición del capellán de la ciudad, Manuel Cardenal. Se nombra como colector y custodio (encargado de custodiar, vigilante o guardián) a Vicente Becerra y los enterramientos comenzarían el día 13. Así lo recoge Meléndez en su estudio de los cementerios de Badajoz.

Departamento 1/sector 1

Es el más antiguo del cementerio y la gran mayoría de enterramientos fueron en el suelo. La prohibición de enterrar de esta manera entraría en la segunda mitad del siglo XX y sólo en lo referido a lo que suponga el contacto de un cuerpo humano o animal con la tierra. Las tumbas en el suelo acogían el cuerpo solo con caja de madera o cartón. No estaban aisladas por obra y el montículo era de tierra. Las familias lo regaban con cal tras el enterramiento para preservarlo de la erosión.

Ampliar Tumbas en el suelo en el departamento 1 del cementerio J.V Arnelas

«Frente al acceso original, con placa de conmemoración, aparece un naranjo que ampara una tumba en el suelo. Aquí yace Florentino Borrajo Calderita, natural de La Codosera, fallecido en 1959 y conocido como 'El tío Limones', un personaje muy popular en el Badajoz de posguerra, muerto pobre y enterrado de caridad, al que un grupo de ciudadanos costeó un lugar de descanso», expone Meléndez en su recorrido por el cementerio. A este personaje el cronista Julio Cienfuegos dedicó una necrológica en las páginas de HOY.

Pasando la antigua puerta principal, al mirar arriba se puede apreciar la placa inaugural del cementerio viejo y cerca se encuentra enterrado el alcalde que lo inauguró en 1839, José María López.

Ampliar Placa inaugural del cementerio viejo J.V Arnelas

Departamento 1/sectores 4 y 5

Un lugar relevante de la ruta por el cementerio viejo es la fosa común, recientemente sellada y ajardinada, localizada en la necrópolis histórica. Los niños fallecidos sin llegar a término, indigentes y no reclamados descansan aquí. Hoy en día es conocida, sobre todo, por ser el lugar en el que se quemaron y enterraron los cuerpos de los represaliados por el ejército sublevado, dirigido por Yagüe, que tomó la ciudad hace ochenta años.

Departamento 1/ sector 10

En este lugar se encuentra Elisa Martínez Jugo, una joven de aristocrática familia pacense, hija de Manuel Martínez Patrón, que fue teniente de alcalde del Consistorio municipal en 1866 y delegado provincial del Banco Hipotecario de España, hermana política del senador Manuel María Albarrán y del médico Regino de Miguel. Falleció con 34 años el 24 de octubre de 1898 y fue una destacada, y desconocida pintora.

Ampliar Fosa común en el cementerio de San Juan J.V Arnelas

Departamento 1/ sector 13

l historiador Meléndez destaca dos personajes en este lugar. Uno en la primera mitad del siglo XIX, el canónigo Blázquez Prieto, y otro en la segunda mitad, el filósofo y profesor Romero de Castilla. «La Iglesia en el cambio del Antiguo Régimen y las luchas de liberales y realistas por un lado y los nuevos tiempos, y doctrinas, en los finales del XIX, las nuevas corrientes de pensamiento y su encaje con la sociedad y el pensamiento religioso dominante».

El recorrido tiene otros puntos de interés y personajes conocidos que fueron enterrados aquí, como son la escritora Carolina Coronado y la pedagoga Walda Lucenqui. Pero este cementerio guarda mucha historia que contar en tan pocos renglones.

Comenta Reporta un error