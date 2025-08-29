Celeste Pinilla expone una colección de ilustraciones de escenas urbanas

Redacción BADAJOZ. Viernes, 29 de agosto 2025, 07:23 Comenta Compartir

La pacense Celeste Pinilla expone del 1 al 13 de septiembre en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz la muestra ‘Fragmentos urbanos, Badajoz en Escena’, en la que recrea escenas de la ciudad.

En concreto, el contenido de la exposición trata de una colección de unas 40 ilustraciones centradas en Badajoz. En cada una de ellas se recrea una escena diferente, mediante elementos relacionados con películas, series, cuadros o ficción. Así, la arquitectura de la ciudad se mezcla con otras realidades, y narra historias a la vez que se da a conocer su cultura y sus paisajes urbanos.

Celeste Pinilla Sánchez nació en Badajoz en 1999. El dibujo siempre ha formado parte de su vida de una forma u otra y ha intentado investigar nuevas técnicas y probar distintas herramientas. Estudió Arquitectura en la Universidad de Sevilla y fue ahí cuando creció el interés en la ciudad y el valor del patrimonio, además de aprender y trasladar al dibujo nuevos conocimientos.

A través de su cuenta Lady Blue, comenzó a publicar ilustraciones y algunos trabajos académicos relacionados con la arquitectura. A día de hoy, la cuenta se centra en contar la historia de Badajoz a través de escenas imaginarias, que permiten conocer la ciudad desde una perspectiva diferente, según indica Ámbito Cultural Badajoz en nota de prensa.