HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Celeste Pinilla expone una colección de ilustraciones de escenas urbanas

Redacción

BADAJOZ.

Viernes, 29 de agosto 2025, 07:23

La pacense Celeste Pinilla expone del 1 al 13 de septiembre en la sala de Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Badajoz la muestra ‘Fragmentos urbanos, Badajoz en Escena’, en la que recrea escenas de la ciudad.

En concreto, el contenido de la exposición trata de una colección de unas 40 ilustraciones centradas en Badajoz. En cada una de ellas se recrea una escena diferente, mediante elementos relacionados con películas, series, cuadros o ficción. Así, la arquitectura de la ciudad se mezcla con otras realidades, y narra historias a la vez que se da a conocer su cultura y sus paisajes urbanos.

Celeste Pinilla Sánchez nació en Badajoz en 1999. El dibujo siempre ha formado parte de su vida de una forma u otra y ha intentado investigar nuevas técnicas y probar distintas herramientas. Estudió Arquitectura en la Universidad de Sevilla y fue ahí cuando creció el interés en la ciudad y el valor del patrimonio, además de aprender y trasladar al dibujo nuevos conocimientos.

A través de su cuenta Lady Blue, comenzó a publicar ilustraciones y algunos trabajos académicos relacionados con la arquitectura. A día de hoy, la cuenta se centra en contar la historia de Badajoz a través de escenas imaginarias, que permiten conocer la ciudad desde una perspectiva diferente, según indica Ámbito Cultural Badajoz en nota de prensa.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Sorprenden a un ladrón abusando sexualmente de un poni en Güeñes, Vizcaya
  2. 2 Matan a tiros a un hombre en Valencia delante de su hijo menor en una venganza pasional
  3. 3

    Achacan mala praxis al SES por diagnosticar tarde un melanoma a un hombre
  4. 4

    «Si no limpiamos delante de casa, las moscas nos sacan a hombros»
  5. 5 Cae una banda que marcaba las casas acusada de 32 robos en Badajoz, Sevilla, Utrera y Dos Hermanas
  6. 6 A prisión un detenido en Cáceres tras una operación contra la pornografía infantil con archivos de gran crudeza
  7. 7 Un menor resulta herido grave tras sufrir un accidente con un patinete eléctrico en Plasencia
  8. 8 Una fortaleza templaria, cinco torres y una momia: así es el pueblo más bonito de Badajoz
  9. 9

    Resilux tendrá en Higuera la Real la planta de producción de plástico más moderna de España
  10. 10

    Heridos en Valencia de Alcántara: «Deben tomarse medidas para que esos coches de choque no estén en más ferias»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

hoy Celeste Pinilla expone una colección de ilustraciones de escenas urbanas