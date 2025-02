Con los pies doloridos, pero con una ilusión que le recordaba la de su juventud, Josefa Gil sopló las 77 velas con las que hace unos días sus compañeros de peregrinación le sorprendieron antes de partir en una de las etapas del Camino de Santiago.

Esta pacense, que desde hace dos años acude a las clases de gimnasia que organiza la concejalía de Deportes a través de la FMD, ha sido la persona de más edad en recorrer los 119 kilómetros del Camino Inglés que unen la ciudad gallega de Ferrol con la catedral del apóstol.

«Para mí ha sido un sueño cumplido, porque tenía muchas ganas de hacerlo. Pero no me atrevía, no me veía capaz y me siento muy fuerte por haberlo logrado», subrayaba emocionada al recordar su experiencia, la cual considera dura a la par que bonita.

«He disfrutado mucho estos días, donde lo más importante no ha sido la dureza del camino, sino el compañerismo que hemos tenido. Me sorprendieron al celebrar mi cumpleaños, y ha sido la primera vez en mi vida que lo he celebrado porque vivo sola», contaba Josefa.

Esta pacense fue una de las 37 personas que el pasado 12 de julio partieron guiados por la monitora de las actividades de acondicionamiento físico para mayores, María Muñoz hacia Galicia.

«Es el cuarto Camino que organizo con los mayores. Para ellos es una motivación inmensa verse capaz de hacer una actividad que realizan miles de personas, y la experiencia ha sido impresionante», subraya la monitora.

Una experiencia que comenzó varios meses antes del viaje, cuando los futuros peregrinos caminaban desde los diferentes pabellones deportivos de Badajoz hasta San Isidro o Las Vaguadas, con el objetivo de preparase para la ruta, que ha durado una semana. «Me he sorprendido bastante porque no solo hemos ido personas de la tercera edad, también han venido jóvenes, y en muchos tramos caminaba más rápido que ellos», sentenciaba Gil orgullosa.

A Josefa le pudo su pasión por la naturaleza y el deseo de hacer el camino. Por eso cuenta que como el resto de compañeros se emocionó al llegar a la plaza del Obradoiro. «Fue muy difícil evitar alguna lágrima, llevábamos días andando, a algunos compañeros se les hizo duro por las ampollas. Y vernos allí con nuestra edad y cantando el himno de Badajoz fue muy emocionante».

Precisamente de la dureza del camino se quejaba Guillermo Montesinos. A sus 71 años ha participado por segunda vez en la actividad, y ha comprobado como las cuestas del Camino Inglés eran más duras que las que tenía el de Finisterre, que es el que hizo hace dos años. «Hemos subido rampas de 4 kilómetros. Yo lo hago por probarme y ver si lo consigo. Es un reto personal que no solo nos aporta a nivel físico, también hay un enriquecimiento personal importante porque conocemos gente nueva», subrayaba.

Josefa Gil: «Lo más importante no ha sido la dureza del camino, sino el compañerismo que hemos tenido entre todos los participantes»

Más allá de la veintena de kilómetros diarios que Josefa ha recorrido hasta Santiago, para ella lo más importante fue la misa en la catedral. «Fue impresionante escuchar el órgano, que sonaba precioso. Además, durante la misa mencionaron a los mayores de Badajoz y fue muy bonito vivir todo eso».

Un viaje del que dos días después ya han descansado sus pies, pero que recordará gracias al diploma de peregrino que recibió al llegar al destino, y al que ya le está buscando un marco para que luzca en su salón.