Cede parte del techo de escayola en un pasillo del Materno-Infantil de Badajoz

Nuevos desperfectos y sobresalto este martes en las instalaciones del Hospital Materno-Infantil de Badajoz. Esta mañana se ha desprendido «parte del techo de escayola» en la zona del pasillo que da acceso a la cafetería y otras áreas del centro sanitario.

El espacio afectado ha sido acotado y ya han comenzado los trabajos de reparación, indicó esta tarde la Consejería de Salud, para solventar los daños en la estancia. Mientras tanto, se ha habilitado un acceso alternativo, señalizado, «para que no se vea afectada ni la actividad del hospital ni la de los pacientes», añaden fuentes sanitarias.

No es la primera vez que cede parte del techo de este hospital de la capital pacense. Uno de los sustos más grandes tuvo lugar en octubre de 2022, cuando se vino abajo parte del tubo de refrigeración y del techo sobre la sala de espera de las urgencias de Ginecología. No hubo que lamentar daños personales porque en ese momento no había ninguna embarazada o familiar en la estancia.

El día de Reyes del año pasado, hubo una inundación, también en el área de Ginecología. Una fuga de agua anegó un quirófano y otras dependencias de este centro hospitalario. La avería provocó filtraciones por numerosas zonas del techo del área quirúrgica.

El otro hospital público de Badajoz, el Universitario, también sufrió una inundación el año pasado. El problema ocurrió en la quinta planta tras la rotura de una tubería de agua caliente que inundó el suelo de las instalaciones.

