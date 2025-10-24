La Catedral de Badajoz se blinda contra las humedades tras su restauración

Las lluvias están a punto de aparecer este otoño, pero en la Catedral de Badajoz ya no temen las humedades que otros años amenazaban las ... cubiertas y ponían en riesgo el claustro. En julio se dio por concluida la última fase de restauración del templo, que este viernes han visitado la presidenta extremeña, María Guardiola, y el alcalde, Ignacio Gragera, guiados por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo.

Las obras han contado con un presupuesto de 547.887 euros, de los cuales 500.000 han sido aportados por la Junta mediante un convenio firmado entre la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes y el Arzobispado de Mérida-Badajoz, que ha aportado los 47.887 euros restantes.

Los trabajos comenzaron el 20 de septiembre de 2024 por el ala este del claustro (el más cercano al templo), que era la zona más dañada. Continuaron por el resto del claustro, la sacristía, antesacristía, zona del altar de San Blas (la más cercana al altar mayor) y la capilla de Santa Teresa. Las tareas han consistido en una revisión y preparación completa de las techumbres, que estaban muy afectadas por humedades. Una vez que se recuperaron las cubiertas, pintaron las bóvedas.

La rehabilitación ha descubierto que las cubiertas eran planas y estaban recubiertas por un ladrillo cerámico macizo. A raíz de este hallazgo el Arzobispado decidió dejar las tres alas contrarias a la nave del templo con tejas y las adosadas a la nave principal del templo con cubiertas de ladrillo, que funcionan como un gran canal para ayudar evacuar el agua de lluvia, que se recogerá en las gárgolas del edificio.

Las obras van a permitir que en un futuro estas cubiertas de ladrillo puedan ser visitables por grupos reducidos. Pero antes de que puedan pasar los ciudadanos es necesario dotar esta zona de medidas de seguridad, según ha detallado en nota de prensa el Arzobispado.

El alcalde, el arzobispo y la presidenta atienden a uno de los responsables de la rehabilitación de las cubiertas.

Convertir en espacio cultural

Para el Arzobispado, esta intervención es «un paso más» para conseguir que el claustro pueda ser espacio cultural para exposiciones o conciertos y que se sume a la oferta que ya hace el Museo de la Catedral. El arzobispo ha trasladado a la presidenta extremeña este viernes la necesidad de convertir el claustro en un lugar cultural, ya que la Catedral ha sido «históricamente un centro de educación y cultura».

Asimismo, José Rodríguez ha dado las gracias a la Junta de Extremadura por la aportación económica que ha hecho posible la rehabilitación de estas cubiertas, que debido a las humedades que presentaban ponían en riesgo el propio claustro. Durante el tiempo que han durado obras no se han visto afectadas ni a las celebraciones litúrgicas, ni al Museo de la Catedral de Badajoz, que han seguido funcionando con normalidad.

María Guardiola, por su parte, se ha mostrado satisfecha con el resultado de las obras. Para el Ejecutivo autonómico, esta remodelación «confirma el compromiso» de la Junta de Extremadura con la protección, conservación y puesta en valor del patrimonio histórico y cultural extremeño.

La Catedral de Badajoz fue declarada Bien de Interés Cultural, en la categoría de Monumento Histórico-Artístico, en 1931.