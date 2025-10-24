HOY - Diario con noticias y última hora de Extremadura

¿Qué ha pasado este viernes, 24 de octubre, en Extremadura?
La presidenta, María Guardiola, y el alcalde, Iglacio Gragera, en el claustro de la Catedral guiados por el arzobispo José Rodríguez Carballo, y el director del Museo de la Catedral, Juan Román. HOY

La Catedral de Badajoz se blinda contra las humedades tras su restauración

La presidenta María Guardiola visita el templo guiada por el arzobispo para supervisar unas obras que han costado más de medio millón de euros

Rocío Romero

Rocío Romero

Badajoz

Viernes, 24 de octubre 2025, 20:26

Comenta

Las lluvias están a punto de aparecer este otoño, pero en la Catedral de Badajoz ya no temen las humedades que otros años amenazaban las ... cubiertas y ponían en riesgo el claustro. En julio se dio por concluida la última fase de restauración del templo, que este viernes han visitado la presidenta extremeña, María Guardiola, y el alcalde, Ignacio Gragera, guiados por el arzobispo de Mérida-Badajoz, José Rodríguez Carballo.

