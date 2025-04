La catedral de Badajoz aparece rodeada de pintadas de espray

Morci, Felipe y Fraga, entre otros, disfrutaron del Carnaval de Badajoz en plaza de España y decidieron recordarlo de mala manera. En lugar de hacerse ... una foto con sus disfraces, grabaron sus nombres con espray en la fachada de la catedral. Este monumento ha sufrido pintadas en dos de sus fachadas durante las fiestas.

Las pintadas se realizaron en dos jornadas distintas. Algunas, en color negro, aparecieron tras el primer fin de semana de Carnaval y las segundas, en color rojo, tras el segundo. No hay fecha para que desaparezcan porque no es sencillo llevar a cabo la limpieza de estas pintadas. Al tratarse de un edificio protegido, no se puede intervenir sin el permiso de Patrimonio de la Junta de Extremadura. Deben dar su visto bueno al sistema de limpieza para que no se produzcan más daños en este monumento.

Tanto en la Junta de Extremadura como en el Ayuntamiento de Badajoz indican que, en todo caso la limpieza debe llevarla a cabo el titular del edificio, es decir el Arzobispado de Mérida-Badajoz. Desde esta institución indican que se pondrán en contacto con Patrimonio para saber cómo proceder. También confirman que, por el momento, no han puesto denuncia ante la policía por los daños que ha sufrido la catedral.

Las pintadas se han realizado en distintas noches, en dos fines de semana distintos, y en varias fachadas

Desde la Consejería de Cultura de la Junta especifican que el permiso se debe pedir «a la Dirección General de Patrimonio Cultural, especificando el procedimiento que se llevará a cabo para evitar que pueda dañar el monumento». También matizan que los hechos se pueden denunciar como un delito contra el patrimonio.

Dañar un monumento se consideran un delito por daño al patrimonio recogido en el Código Penal. En concreto, el delito por daño al patrimonio está recogido en el artículo 323 del Código Penal. «Será castigado con la pena de prisión de seis meses a tres años o multa de doce a veinticuatro meses el que cause daños en bienes de valor histórico, artístico, científico, cultural o monumental, o en yacimientos arqueológicos, terrestres o subacuáticos», indica este artículo.

La pena por día/multa supone que el juez puede decidir el importe que debe abonar cada jornada el sancionado y durante cuanto tiempo. Por ejemplo, cuatro euros al día durante 10 meses. El importe puede variar de 2 a 400 euros al día. Eso supone que, en el caso del daño al patrimonio, como el periodo puede ser de uno a dos años, la multa puede ir de 730 euros, el mínimo, a 290.000 si el juez impone el máximo. A esto se sumaría una pena de prisión de un año.

No es la primera vez que la catedral de Badajoz sufre pintadas. Más recientemente, estas Navidades, aparecieron grafitis en Puerta Trinidad que todavía no se han reparado.

El monumento que ha sufrido más ataques en la ciudad, sin embargo, ha sido la Alcazaba. También han aparecido grafitis en otras ocasiones en Puerta Pilar o el Hornabeque del Puente de Palmas.