Castigados sin tobogán en la plaza Santiago Arolo de Badajoz

Los niños que juegan en la plaza Santiago Arolo, junto a la parroquia de San Roque, están castigados sin tobogán por el momento. Esta rampa tenía las protecciones rotas, los vecinos se quejaron y el Ayuntamiento de Badajoz la ha clausurado con una placa protectora.

El tobogán en mal estado no es la única queja de los vecinos de San Roque respecto a la zona infantil de Santiago Arolo. Este parque sufre daños de todo tipo: los columpios de madera están rotos y astillados, hay agujeros y faltan fragmentos del suelo de césped artificial debido a los robos que sufre este material.

El último problema, sin embargo, ha sido la gota que ha colmado el vaso de la paciencia de los vecinos. Una de las indignadas es Marisol Gómez que tiene un niño de 5 años, Juan. «Los bordes del tobogán son de madera, se han partido y en lugar de arreglarlo, pintaron encima, pero están astillados. Los niños se pueden caer o cortarse. Los vecinos se quejaron en las redes sociales y la solución ha sido cerrar el tobogán».

Esta madre denuncia, además, que no es una solución segura. Los responsables municipales han instalado una placa en la parte alta del tobogán para que los niños no puedan lanzarse desde la pasarela de madera, sin embargo, los menores escalan desde la parte baja agarrándose a los bordes que están astillados para llegar arriba y poder deslizarse. «Yo no dejo a Juan, pero otros más mayores lo hacen. Son unos columpios pequeños y si encima les dejas sin tobogán...».

La rampa no es lo único defectuoso de esta zona infantil. En general la estructura de madera está deteriorada por el paso del tiempo, aunque pintada recientemente. A pesar del colorido hay maderas rotas, astillas y tornillos que sobresalen en varias zonas.

Otro defecto, según denuncian los padres, son los agujeros que hay en varios puntos del suelo. «Hay muchos tropezones, los niños meten el pie en el agujero y se van de cara. A mi no me gusta mucho venir a esta zona infantil, pero es donde se reúnen muchos niños del colegio (Nuestra Señora de La Soledad) y no hay derecho a que esté así», se lamenta otra madre del barrio, Rebeca Cotina.

Esta vecina de San Roque explica que estos columpios son muy antiguos, por lo que se han estropeado. «Lo único nuevo son los caballitos con muelles, que son modernos, pero lo de madera tiene mucho años». También señala que, además de la responsabilidad del Ayuntamiento, esta zona también se ha visto muy afectada por los vándalos.

Robos de césped

Hasta 2018 el suelo de estos columpios era de tierra. En febrero de ese año se instaló césped artificial. Este parque se convirtió en pionero en la ciudad al usar este material, pero pronto se descubrió que tenía un problema, los robos. En 2021 desapareció un trozo del césped, un rectángulo de unos cuatro metros por dos y medio. No fue el único. En la actualidad han desaparecido otros tres cortes, por lo que casi la mitad del área infantil está al aire, con un firme negro que raspa al caerse los niños. «El que lo hace es un sinvergüenza, pero tienen que arreglarlo. Que pongan caucho, como en otros sitios», se lamenta Ramón Carapeto, otro vecinos de la zona.

El Ayuntamiento asegura que tiene previsto reformar esta zona infantil, aunque no marca un plazo para ello

Por el momento el Ayuntamiento de Badajoz asegura que está previsto reformar los columpios de Santiago Arolo Viña. Esa es la respuesta de la Concejalía de Parques y Jardines, pero no hay una fecha concreta.

Los vecinos esperan que llegue pronto, y que la obra, además del área infantil, reforme el resto de la plaza. Fuera de los columpios este parque de San Roque también necesita reformas, hay numerosas baldosas rotas y desaparecidas e incluso una arqueta hundida que ha formado un agujero. La prioridad para los usuarios es la fuente, un enorme depósito de agua estancada que no funciona y acumula basura.