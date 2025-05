Hace más de un año que una pareja joven se acercó a Diego Alberto Casquero, Jefe de la unidad de prevención y seguridad ciudadana de ... la Policía Nacional en Badajoz, para pedirle ayuda porque su hija de poco más de un año se estaba asfixiando. «Yo estaba colocado a la altura de la rotonda de Cuatro Caminos. La unidad de seguridad solemos participar en el dispositivo para acompañar las carrozas y velar porque el evento se desarrolle con la mayor seguridad posible», explica Casquero.

Ese cinco de enero, entre la ilusión y emoción de niños y padres, al jefe de la unidad de Seguridad se le acercó un hombre con una niña pequeña en brazo. «Venía muy nervioso diciéndome que su hija se axfisiaba. En ese momento no te paras a pensar. Cogí a la niña, vi que tenía los ojos desencajados y la coloqué boca abajo sobre mi brazo izquierdo», recuerda.

Lo importante a partir de ese momento era no perder más tiempo. Por eso el policía no dudó ni un instante y tras colocar a la pequeña boca abajo sobre su brazo, con la otra mano le presionó el omóplato. Este es el modo en el que se debe ejecutar la maniobra de heimlich cuando se trata de bebés. «Le di un golpe en el homoplato y escuché un chillido muy fuerte, no lloraba pero sentí que a partir de ese momento la niña comenzó a respirar», destaca.

Tras esta primera maniobra Casquero incorporó a la menor para comprobar si tenía algún objeto en la boca. «En ese momento la niña comenzó a llorar fuertemente. Entonces le introduje los dedos en la boca, para comprobar si tenía algún caramelo, ya que estábamos en la cabalgata de Reyes y podría tratarse de algo así», explica.

Con ayuda de otro agente, Diego Alberto Casquero comprobó que no había rastro de ningún objeto en la boca de la pequeña, pero preocupado por si algún objeto o alimento aún permanecía en la boca de la niña salieron del recorrido de la cabalgata para pedir ayuda al personal sanitario que también formaba parte del dispositivo de seguridad.

«Nos dijeron que la niña gritaba de tal manera, que el objeto que tenía lo habría expulsado o se lo habría tragado y en ese momento me quedé mucho más tranquilo«, cuenta.

Con la vida de la niña a salvo sus padres se acercaron al hospital, para comprobar que todo estaba bien. «Lo único que se me pasó por la cabeza es que la niña estaba bien y que no había pasado nada para lo que pudo haber sido», zanja.

Calma y formación

Casquero es conciente que su intervención fue esencial para salvar la vida de la menor. «Sé que lo que hice es lo que propició que la situación se resolviera. Solo espero que en cualquier otra situación pueda responer de la misma manera, porque lo complicado es mantener la calma para poder actuar bien, y me siento muy orgulloso de que la situación se resolviera de la mejor manera posible».

En este sentido el jefe de la unidad de Seguridad, explica que es mucho más sencillo actuar con calma cuando se trata de un desconocido, ya que esto le permite estar concentrado para actuar de la manera correcta. «Pero esto lo mismo que lo hice yo, porque se acercaron a mí, podría haberlo hecho cualquier policía, son muchos los compañeros que salvan vidas, muchos de ellos poniéndo en riesgo la suya», destaca.

Para que estas situaciones se resuelvan de la mejor manera posible lo importante es la formación. «La policía tenemos que estar en formación continuamente, hay que hacer cursos, porque para llevar adelante tu carrera profesional en las mejores condiciones debes estar al día de las diferencias a la hora de atender a los diferentes colectivos».

Pues en caso de los menores la atención se realiza de manera diferente, ya que es importante causar el menor daño posible. «En las cabalgatas y en los eventos donde hay una multitud de personas, lo importante es cualquier hecho que ponga en peligro su vida, ya sea que se meta en medio de una carroza o que se de una circunstancia de este tipo».

La humanidad es lo más importante, dentro de esta labor. A la que Diego Alberto Casquero se dedica desde hace 32 años que lleva en el cuerpo y que desde hace casi dos décadas realiza en Badajoz.

La cabalgata de Badajoz del año pasado, fue hasta entonces la primera vez que tuvo que realizar una intervención en la que la vida de una persona estaba en juego. «Nuestra labor es salvar a personas, hemos participado en numerosas labores humanitarias y rescates, pero no siempre salen bien. Pero cuando se resuelven así es todo un honor».

Para Casquero es un orgullo el reconocimiento de este lunes, porque asegura, que es gratificante que los compañeros se alegren y celebren su trabajo, pero más aún lo es cuando quiénes valoran este trabajo son el resto de cuerpos, porque todos trabajan para conseguir una sociedad más segura.

Un trabajo con el que Casquero hizo el mejor regalo de reyes de su vida, gracias al cual la pequeña pudo disfrutar junto a sus padres de su segunda cabalgata el pasado mes de enero.