El Casco Antiguo de Badajoz acoge este sábado su primer mercado de las flores

Los puestos dedicados a la jardinería y la ornamentación floral se instalarán de 10 a 14 horas en la Plaza Alta

Ángela Murillo

Badajoz

Martes, 4 de noviembre 2025, 11:54

La Plaza Alta de Badajoz se convertirá este sábado en un colorido decorado con aroma floral. Tras varios intentos anteriores, el Casco Antiguo acoge finalmente este 8 de noviembre su primer Mercado de las Flores. 

Por el momento han confirmado su presencia unos diez puestos que ofrecerán sus flores, productos de jardinería y plantas, además de artesanía enfocada a la ornamentación floral. Destaca su promotora, Marci Pulido, que la participación sigue abierta para los negocios que deseen sumarse a esta iniciativa. «Hemos ido un poco justos de tiempo por el tema de los permisos, pero esperemos que vengan más puestos».

Horario de los puestos

Este mercado temático estará abierto en la Plaza Alta desde las diez de la mañana hasta las dos de la tarde.

Marci es experta en desarrollar, organizar y gestionar eventos, e ideó esta cita inspirándose en otras ciudades españolas y europeas, pero sobre todo, en municipios de tamaño parecido en Portugal. «Me di cuenta de que en Badajoz no tenía un mercado floral, mientras en otros sitios está a la orden del día». 

 Para poner en marcha este proyecto ha contado con el asesoramiento y el apoyo de la Asociación de Comerciantes del Casco Antiguo, que cuenta con experiencia en este tipo de citas, como el rastro artesanía y antigüedades, que se programa cada primer sábado de mes en el mismo enclave. 

A la hora de elegir un enclave histórico de la ciudad, la promotora siempre pensó en la Plaza Alta. «Queremos poner en valor el patrimonio histórico de la ciudad y este es un espacio maravilloso,  que atrae a muchos  visitantes. Queremos que la ciudadanía se anime más a venir al Casco Antiguo, con una iniciativa que  te conecta con la belleza. ¿A quién no le gusta una flor o una planta?». 

Próxima edición

La idea es que el mercado de las flores vuelva a celebrarse en Badajoz a comienzos del próximo año, una vez pasadas las celebraciones navideñas. «El objetivo es ampliar la propuesta con talleres y exhibiciones, que siga desarrollándose». 

