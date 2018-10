«El Casco Antiguo de Badajoz ha retrocedido otra vez a los años 80» Javier Fuentes en la azotea del Edificio Ecosistema W con vistas al Casco Antiguo. :: c. moreno Javier Fuentes | Presidente de la asociación de vecinos El nuevo presidente de la asociación de vecinos de la zona monumental espera revitalizar la agrupación y unir a los que les gusta el centro NATALIA REIGADAS BADAJOZ. Lunes, 29 octubre 2018, 07:51

Una enfermedad le hizo reflexionar sobre su vida. Decidió dejar la abogacía tras 27 años como letrado y centrarse en su pasión, el arte. Ahora tiene una empresa centrada en eventos culturales y su estudio de pintura. También quiere apoyar su segunda pasión, su barrio de toda la vida, el Casco Antiguo. Es Javier Fuentes, el nuevo presidente de la asociación de vecinos de la zona centro después de la retirada, por motivos personales, de José María Soriano.

-Tras 27 años como abogado lo dejó todo y se dedicó al arte.

-Sí. Siempre he sido artista y, por diversas circunstancias, una enfermedad que tuve recientemente, te cambia la vida. Y dices: ¿qué estoy haciendo yo con una profesión que ya no me llena? Que me trae problemas, que no la necesito. Soy soltero, no tengo hijos, no necesito eso, no estoy disfrutando lo que realmente quiero y la vida se te puede escapar en cualquier momento, en un chasquido. Se te escapa como un imbécil sin haber hecho lo que realmente quieres. Me lié la manta a la cabeza y decidí hacer lo que realmente quería. Estoy disfrutando una barbaridad.

«Una casa abandonada es como la luz que atrae a los mosquitos, los drogadictos van a esos sitios»

-Es vecino del Casco Antiguo desde que nació ¿por qué se animó a encabezar la asociación?

-Me metí en el equipo de José María Soriano para llevar actividades culturales y demás, pero luego me fui implicando más y Soriano se ha tenido que marchar por razones personales, que yo aplaudo porque son muy loables. Y me ha soltado el marrón a mí (se ríe). Me dijo: tienes que hacerlo tú. Teníamos un programa en las últimas elecciones que no se ha cumplido en nada y vamos a intentar, el equipo que tenemos, que se cumpla la mayor parte de lo que le prometimos a la gente. Vamos a hacerlo y en junio nos sometemos otra vez al refrendo de los vecinos. Les diremos: oye ¿queréis que sigamos o mejor otro equipo que se quiera presentar?

-¿Cuál es el principal objetivo del nuevo equipo directivo?

-Llevar a la asociación de vecinos a lo que debe ser. Una comunidad de vecinos donde todos participen, que aporten y colaboren. Pensar proyectos y llevarlos adelante y nosotros ser los gestores que ayuden. Queremos aumentar el número de socios, sobre todo la participación, y abrir la sede, que se hagan actividades allí. Es un sitio emblemático (está en la Plaza Alta). Y, por supuesto, las reivindicaciones típicas que sigue necesitando la zona. El abandono. Hemos retrocedido otra vez a los años 80 y estamos a las puertas del 2020.

«Sería un disparate que el conflicto entre bares y vecinos acabase en los juzgados. Se puede hablar»

-Ha comentado que quiere abrir la asociación a comerciantes y simpatizantes, no solo a vecinos ¿es compatible unir hosteleros y residentes? ¿No tienen distintos intereses? Están enfrentados en ciertas zonas del barrio.

-Creo que puede funcionar. Es cierto que hay algunos vecinos de algunas zonas que están enfrentados con algunos, solo algunos, bares determinados. Yo creo que hablando nos podemos entender todos y creando una legislación adecuada. Nosotros todas las actividades culturales las vamos a plantear durante el día que, en principio, no molesta a nadie y yo creo que los bares y los vecinos pueden ponerse de acuerdo. Se han puesto de acuerdo en muchos sitios: en Madrid, en Barcelona, en Sevilla... ¿Por qué no aquí?

El conflicto del ruido

-En los últimos tres años han surgido otras dos asociaciones de vecinos en el barrio además de la oficial, la Asociación contra el Ruido Espantaperros y SOS Casco Antiguo ¿cree que podrían unirse todos?

-Con SOS Casco Antiguo ya hemos tenido contacto. Tengo que decir que estoy de acuerdo con el 90% de su labor, los he apoyado siempre, personalmente y, como asociación, claro que también los vamos a apoyar porque están haciendo una labor por los vecinos. El que venga a ayudar a los vecinos, tendrá nuestro apoyo absoluto ¿Reivindicaciones personales? Ya quizás no. Digamos que ahí nos meteríamos en el terreno de Espantaperros. Que hablaremos con ellos, pero es un problema más concreto, demasiado personal. Viviendas concretas contra locales concretos y eso habrá que casarlo de alguna manera, pero no generalizar.

-¿Cree que el conflicto entre vecinos y bares puede acabar en los juzgados, como en Cáceres?

-Espero que no. Sería un disparate. He sido abogado y las cosas que se llevan a los juzgados tienen que ser graves y además deben ser entre personas incapaces de hablar y aquí estamos hablando de vecinos. Que un vecino lleve a otro al juzgado por vía penal me parece parece tristísimo.

«Que suba el IBI para los dueños de casas abandonadas hasta que las arreglen o las cedan»

-¿Cree que hosteleros y vecinos pueden ponerse de acuerdo?

-Yo lo voy a intentar. Con SOS Casco Antiguo ya he hablado para coordinar algunas actividades . Hemos hablado de comunicarnos las reivindicaciones y apoyarnos ¿Por qué no va a ser lo mismo con Espantaperros?

-Es un casco histórico donde hay mucha venta de drogas ¿qué falla?

-Falla el abandono que tiene el Casco Antiguo. Una ruina o una casa abandonada es como la luz que atrae a los mosquitos, los drogadictos van a esos sitios. No es una cuestión de que se venda droga en el Casco Antiguo o no. Daría igual porque la venden en San Roque, la venden en otros sitios. Hay droga en todos los barrios, pero aquí tienen sitios abandonados y eso es como el paraíso para ellos. La compren donde la compren, van a venir. Vienen los drogadictos porque hay cientos de casas abandonadas. Eso les llama.

-¿Qué estrategia cree que debe aplicarse para acabar con las casas abandonadas?

-Nosotros, de momento, vamos a elaborar un censo de casas abandonadas y en ruinas. Vamos a tratar de averiguar quiénes son los propietarios y qué actuaciones concretas necesitaría cada una. Luego vamos a exigirle al Ayuntamiento que tome cartas en el asunto. Hay un ejemplo en Portugal que se está haciendo en muchas poblaciones que es el de ir gravando el IBI para las propiedades abandonadas, pero disparatadamente. Sube el impuesto hasta que lo arregles o hasta que decidas ceder la casa al Ayuntamiento ¿Por qué eso no lo podemos hacer aquí?

-Cada año baja la población del Casco Antiguo ¿qué se puede hacer?

-Lo primero, facilitar la concesión de una licencia a quién quiera arreglar una casa. Lo que no se puede hacer es tener esperando un año a una persona que está dispuesta a poner su dinero para rehabilitar. Que contraten más personal si lo necesitan.

-Como artista, ¿cree que los artistas tienen que tener papel protagonista en el Casco Antiguo?

-Absolutamente sí. Siempre lo hemos pensado. La cultura y el arte es la mejor arma que hay para integrar a toda la sociedad, para embellecer un barrio y para que la gente se conciencie de los problemas. Por ejemplo, que salgas a la puerta de tu casa y veas un mural pintado donde antes había una porquería.