El Casco Antiguo de Badajoz ya supera los 200 locales comerciales cerrados

El Globo fue de los últimos negocios en cerrar sus puertas en la calle San Juan, una de las arterias principales del Casco Antiguo. La ... mítica droguería pacense se trasladó a la calle Menacho, lejos de la dejadez y el estado de abandono en el que se encuentra el Casco Antiguo de la ciudad y que tiene desesperados a sus vecinos y comerciantes.

Antes de él, otros negocios habían echado el cierre. En 2019, antes de la pandemia la cifra de locales cerrados superaba la centena, tres años después la duplica y son ya más de doscientos los establecimientos cerrados. Con lo cual, más o menos la mitad de los locales están cerrados, puesto que en el barrio hay unos 400, asegura el presidente de la Asociación de Empresarios y Comerciantes del Casco Antiguo, (Aecab), Emilio Vahí. «Si en una calle del Casco Antiguo antes había 50 negocios, ahora con suerte hay cinco abiertos», afirma.

Para solventar esta situación, «Aecab ha pedido al Ayuntamiento en varias ocasiones que realice un catálogo contabilizando el número de locales y pisos que hay vacíos en el barrio», comenta. El objetivo de la realización de este catálogo no es otro que crear unas ayudas en beneficio de los propietarios de estos inmuebles porque «están destrozados y así es imposible ocuparlos», subraya.

El abandono al que se encuentra sometido el barrio ha propiciado en los últimos meses que muchos de sus inmuebles sean ocupados. «Esto, junto a las drogas, está transformando el Casco Antiguo en un barrio marginal», apunta Vahí.

Como consecuencia, cada vez son más los negocios que optan por trasladarse y mayor es el número de vecinos que pierde el barrio más histórico de la ciudad.

La ausencia de aparcamientos para facilitar la vida de vecinos y visitantes, el cierre de los monumentos como la Alcazaba, que cierra sus puertas a las once de la noche, la poca vigilancia de la zona y la falta de un plan de rehabilitación son las causas que la Aecab considera están propiciando el deterioro del Casco Antiguo.

Un barrio que se rehabilitó hace más de treinta años, poco antes de que Emilio llegará a él. «Por aquel entonces la mayoría de locales comerciales estaban ocupados, era complicado encontrar uno libre para alquilar».

Menos tiempo hace que llegó al barrio Julian Monje, el propietario del restaurante El Silencio, que se instaló en la calle Moreno Zancudo con intención de atraer más público y llenar de vida la parte alta del Casco Antiguo. Ahora se plantea trasladar su restaurante a otro barrio de Badajoz. «Si las administraciones que pueden ayudarme a atraer público no lo hacen, sino que hacen todo lo contrario tendré que buscar una solución. Mudarme a otro barrio es una posibilidad que está ahí, aunque no es la que me gustaría», asegura.

Zona protegida de ruidos

Las restricciones es uno de los problemas a los que se enfrentan los dueños de los establecimientos hosteleros. El casco histórico es considerado zona protegida del ruido y por tanto tiene limitaciones de horarios, de hecho los restaurantes y locales de copas tienen un horario más reducido al del resto de establecimientos de la misma índole que se encuentran en otros barrios.

«Yo entiendo perfectamente que queramos descansar, pero también tenemos que querer unas calles limpias y de eso no nos quejamos», apunta Monje, quien aprovecha para aclarar que la limpieza de estas calles deja mucho que desear.

Estas restricciones no las tienen en cuenta para grandes celebraciones como las que se acercan el próximo fin de semana con la Almosassa, comenta Vahí, que considera que la despoblación del Casco Antiguo no se soluciona a través de un evento multitudinario un par de fines de semana al año. «Los negocios no pueden vivir de un fin de semana en el que vienen diez mil personas. De lo que se trata es de la constancia y del día a día».

Esta es la continuidad que Emilio considera que necesita el Casco Antiguo para que la gente apueste por él para vivir y con los incidentes que se han dado en las últimas semanas difícilmente podrá ser así. «Necesitamos que se controle la delincuencia, cuando hablo con la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo, el problema más grande que te exponen es el tema de la seguridad, que sienten miedo porque no se sienten seguros en el barrio».

Sin seguridad en la zona la despoblación continuará aumentando. Según Vahí, ha pasado de tener 40.000 habitantes a los 10.000 que tiene en la actualidad.

Para él lo único que está haciendo el Ayuntamiento por el Casco Antiguo es trasformar sus calles en plataforma única. «Esto es una cosa más de las muchas que hay que hacer, y nos parece estupendo que se acondicionen estas calles, pero sino hay un plan para rehabilitar la zona de poco servirán estas obras», zanja Emilio.

Los vecinos piden que cuando pase Almosassa el casco histórico no vuelva a quedar desolado. Por eso piden al Ayuntamiento que elimine la normativa de la Alcazaba y que la Policía Local se paseé por las calles para hacerles sentir arropados y seguros.

Además, reclama un plan de rehabilitación que recupere viviendas y negocios porque aseguran que es el único Casco Antiguo de España que no ha sido mejorado.