El Casco Antiguo de Badajoz presume de puertas en un catálogo Los estudiantes de madera del IES San José han elaborado un mapa con las cancelas más llamativas de la zona histórica

Puerta a puerta, literalmente. Ahora se puede conocer mejor el Casco Antiguo de Badajoz con un recorrido por los accesos a sus edificios. Los alumnos del módulo de madera del instituto San José han creado un mapa para conocer mejor las cancelas de la zona monumental.

La idea surgió de los profesores de esta especialidad que un día, en el Casco Antiguo, se dieron cuenta de que había puertas de madera muy llamativas, especialmente en las calles más nobles, como Santa Lucía. Decidieron lanzarle el guante a sus alumnos y desafiarlos a catalogar las puertas de este barrio.

El proyecto se llevó a cabo el curso pasado, pero el mapa se ha hecho público este curso porque la Concejalía de Turismo de Badajoz lo ha incluido en la web municipal. Así, junto a rutas por los baluartes o por la Alcazaba, el Ayuntamiento de Badajoz también ofrece un recorrido puerta a puerta por el Casco Antiguo.

Miguel Ángel Lorente es uno de los profesores que está tras este proyecto, es docente del ciclo de grado medio de Carpintería y Muebles del IES San José. «Queríamos poner en valor lo que tiene Badajoz y también que los alumnos valoren el que va a ser su oficio, la carpintería, y lo que se puede hacer. Al ver puertas llamativas, que son muy representativas, se dan cuentas de lo que se puede hacer».

En el primer curso con este proyecto en marcha unos 16 estudiantes fueron capaces de catalogar unas 80 puertas de una docena de calles del Casco Antiguo. Sin embargo la intención del instituto es continuar por más vías del barrio y también mejorar los datos y las fotografías que ilustran la guía.

La segunda fase del proyecto se llevará a cabo este curso y en futuros años y tiene como objetivo catalogar las calles que quedan pendientes e ir mejorando la información actual.

Mapa de accesos singulares

El mapa, de Google Maps, señala con el símbolo de la puerta todos los accesos singulares que han encontrado los alumnos en las calles rastreadas. Al pinchar se ve una fotografía de la puerta y la descripción de la misma con sus características más llamativas, por ejemplo si tiene molduras, plafones o tallas.

Por ejemplo, en la calle Jose de Gabriel Estenoz los alumnos localizaron una puerta de madera negra de dos hojas con plafones emboquillados y otro tipo de adornos. En Santa Lucía hay muchas puertas destacadas, también en Muñoz Torrero o en los alrededores del Ayuntamiento pacense.

La Concejalía de Turismo y Patrimonio Histórico ha subido a su web el mapa elaborado por los estudiantes del instituto. «Queremos agradecer al Departamento de Madera del IES San José por su iniciativa innovadora de mapear las puertas singulares del Casco Antiguo de nuestra ciudad. Este proyecto no solo resalta la belleza arquitectónica de Badajoz, sino que también involucra a los estudiantes en la preservación y valorización de nuestro patrimonio local», destacan desde el Consistorio pacense.

«En fases posteriores, el proyecto incluirá detalles adicionales como herrajes, tipos de madera y molduras, utilizando tecnología avanzada de diseño asistido por ordenador para mejorar la precisión y la presentación de datos. Este esfuerzo no solo enriquece el conocimiento técnico de los alumnos, sino que también fortalece su conexión con la historia y la identidad de Badajoz», añaden desde Turismo.

«Este mapa interactivo no solo servirá como recurso educativo valioso, sino que también pretende atraer a visitantes interesados en explorar nuestro patrimonio cultural de una manera única y detallada», concluye la concejalía en su web para presentar a visitantes locales y turistas este recurso.

En cuanto a la calidad de la artesanía en la ciudad Miguel Ángel Lorente reconoce que es en el norte de Europa y en el norte de España donde la carpintería tiene mayor reconocimiento, pero reivindica que en Badajoz se dan piezas variadas e interesantes y que merece la pena conocerlas.

De cara al futuro, además, este catálogo quedará como un registro del trabajo de madera que se realiza desde este instituto pacense,