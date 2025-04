El Casco Antiguo de Badajoz exige una lista de edificios en ruinas

Del deterioro del Casco Antiguo se puede percatar cualquiera que camine por sus calles. Pero es aún más notorio para quienes hacen vida en esta ... zona.

Viviendas forzadas que se convierten en fumaderos, puntos de encuentro para delinquir, acumulación de basura, plagas de ratas y tejados que colapsan son tan solo algunos de los problemas que sufren los residentes del Casco Antiguo, derivados de las malas condiciones de las viviendas colindantes a sus domicilios.

«Para tratar al enfermo, hay que conocer la enfermedad», con estas palabras exige Luis Pacheco, portavoz de SOS Casco Antiguo el estudio de las propiedades de la zona. Su petición ha sido refrendada en una solicitud por otras dos agrupaciones, la Asociación Cívica y Amigos de Badajoz.

En septiembre de 2016, vecinos del barrio iniciaron los trámites con el Ayuntamiento para conseguir un catálogo de ruinas, solares y propiedades largamente deshabitadas. Han hecho solicitudes por escrito, en reuniones, por llamada e incluso «por la calle».

La ley autonómica del suelo obliga a mantener las propiedades en condiciones de seguridad, salubridad y ornato. Además, establece un plazo máximo para presentar un proyecto de construcción desde la compra de un terreno residencial, pero los compradores no cumplen con estas obligaciones. «No hay nadie que les exija cumplirlas, lo que convierte a la administración local en la primera culpable», añade.

«Nos prometieron que en diciembre de 2022 estaría hecho y así seguimos. Desde que fue la toma de posesión, hemos seguido insistiendo y les dimos de plazo hasta septiembre, pero lo único que tenemos por respuesta son evasivas, sonrisas amables y eternos 'lo estudiaremos'». La falta de cuidado de estos suelos no solo afecta a las viviendas cercanas en el día a día, si no que las devalúa y empeora la convivencia.

Los interesados exigen el mantenimiento de las calles «más allá del eje Menacho - Francisco Pizarro», que depende de que el Consistorio obligue a los propietarios a mantener los terrenos.

«De la misma forma que mandan cartas a los propietarios de los solares para que los desbrocen, deben hacerlo con quienes no cuidan el estado de su casa».

Desde Sos Casco Antiguo, la asociación de vecinos y Cívitas dan un ultimátum al Ayuntamiento y a sus responsables. «Queremos recordarle la obligación que tienen y que asuman sus responsabilidades de la misma manera que lo hacen en otras áreas. Y que no olviden que la inoperancia los convierte en cómplices».

Ante esta situación, los vecinos afectados dicen que no pararán en el intento por conseguir respuestas. «Si no cambian las tornas, cambiaremos el tono», comenta el portavoz. Cansados de una lucha con la que no obtienen resultados, y en la que afirman que cuanto más tiempo pase, «más duros» serán.