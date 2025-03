El Casco Antiguo de Badajoz tiene 80 casas ruinosas con órdenes de ejecución

Hay 80 propiedades en el Casco Antiguo sobre las que pesan órdenes de ejecución del Ayuntamiento de Badajoz. Son casas ruinosas que deben ser ... reparadas, rehabilitadas o demolidas en los casos más graves.

Carlos Urueña confirmó este dato ayer tras una reunión con la asociación Proccab (la plataforma por la recuperación, el ocio y la convivencia del casco antiguo de Badajoz). Esta entidad agrupa colectivos de vecinos y en defensa del patrimonio. El pasado mes de marzo esta agrupación presentó una serie de exigencias al Consistorio con un plazo de un año para lograrlas, principalmente acabar con los casos más graves de ruinas en la zona monumental.

En los últimos meses los vecinos del Casco Antiguo han presentado 177 denuncias contra casas en ruinas y solares descuidados del Casco Antiguo. Urueña indicó ayer que algunas de las 80 órdenes de ejecución proceden de estos expedientes, pero otros han sido tramitado por el Consistorio por su cuenta «porque nunca hemos parado de trabajar en ello».

Se piden más permisos de obra

El responsable de Urbanismo aseguró ayer que siguen trabajando para que los propietarios cumplan y reivindicó además que hay muchas inversiones municipales dedicadas a revitalizar el Casco Antiguo y que se están notando los efectos. «Cada vez llegan más solicitudes para rehabilitar o construir en esa zona», indica Urueña, que cree que la proliferación de proyectos de vivienda hará que cada vez se arreglen más casas y también se edifique más en los solares. «Porque subirá de valor la zona y subirán de valor los solares que ahora están vacíos».

Los vecinos le pidieron ayer al responsable de Urbanismo y a los servicios jurídicos firmeza contra los propietarios de viviendas que tienen sus casas en ruinas y no las atienden. Sobre los expedientes de ejecución solicitaron a la administración que los agilice. «Ellos defienden que los expedientes salen, que al final se emite la orden de ejecución forzosa y demás, pero les hemos dicho que no se queden ahí, porque tenemos órdenes de ejecución forzosa del año 2015, incluso anteriores, y luego no se ha seguido un paso más, el siguiente, que corresponde. O sea, la administración no puede conformarse con emitir la orden de ejecución forzosa y que, aunque no prescriba, no podemos estar, como ha sucedido en la calle Zurbarán, por ejemplo, que tarden en tirar una planta ilegal 18 años», indicó ayer Luis Pacheco, miembro de la plataforma, tras la reunión con el responsable de Urbanismo de Badajoz.

En concreto Pacheco señaló que es vital que se ejecuten los proyectos que están en la unidad de actuación del Campillo, no solo los unifamiliares que planea el Consistorio pacense, también otras iniciativas privadas que llevan años pendientes en esta zona. «Los proyectos están para ejecutarse, no simplemente para emitir un titular y dejarlo de secuestrar a fuego lento».

En la reunión los vecinos también pidieron a los responsables municipales que intervengan de urgencia en algunos de los casos más graves de ruinas con riesgo de derrumbe. Por ejemplo hay una propiedad en la calle Luis de Morales pendiente de derribo. También solicitaron que se limpie y se garantice la seguridad en un solar en la confluencia de las calles Jarilla y San Lorenzo que es «un basurero, un estercolero auténtico y está provocando problemas importantes, sobre todo de ratas», denunció ayer Luis Pacheco.

El Ayuntamiento y este colectivo se han comprometido a volver a reunirse en septiembre para continuar con el seguimiento de los proyectos que afectan al Casco Antiguo.