El Casco Antiguo de Badajoz tiene 80 casas en ruinas y 70 solares de viviendas desaparecidas

El Casco Antiguo sufrió el último derrumbe de muchos. Vuelve a llover y los vecinos miran con miedo a las casas en mal estado del barrio esperando que se desplome. Pero, ¿cuántas hay?

HOY ha realizado un cálculo revisando 60 calles de la zona monumental, tanto a pie como usando la vista aérea de la herramienta Google Maps. El resultado es que, al menos, hay 81 casas en evidente estado de ruina y 68 solares que han quedado después de que las vivienda se derrumbasen o fuesen demolidas.

No hay una cifra oficial de las casas del Casco Antiguo que corren riesgo de caerse. Las asociaciones de vecinos y de defensa del Patrimonio han solicitado en numerosas ocasiones que se elabore un catálogo del barrio, pero sin éxito. El último estudio municipal es de hace once años y la situación no ha mejorado.

En 2011 el Consistorio pacense analizó 977 propiedades en el Casco Antiguo. El resultado reveló que una de cada cuatro estaba en mal estado, es decir, más de 200. La cifra actual parece inferior, pero no hay tanta diferencia porque han desaparecido unas 50 viviendas entre las calles Costanilla, Peralillo, Jarilla y San Lorenzo. Se trata de la zona del Campillo donde fueron demolidas todas las propiedades para crear una nueva urbanización.

En estos 11 años, además de la desaparición de manzanas completas en El Campillo, al menos se han registrado 30 derrumbes de viviendas. Eso sí, apenas ha habido dos heridos. Un hombre que recibió un golpe leve cuando se desplomó la casa en la que residía y un bombero que sufrió una caída cuando revisaba unos escombros y hubo un segundo derrumbe.

La sensación entre los vecinos es de desánimo. «Son muchos años esperando que el centro levante cabeza, pero solo han mejorado las calles principales. Cuando sales de la Plaza Alta y La Soledad se ve lo feo, los andamios y las ruinas», se lamenta Miriam Baza, que vive en la calle Arias Montano y que cree que hay familias que no se atreven a vivir en la zona monumental «por las ruinas y la falta de servicios. Y lo más grave, hay gente que vino con ilusión y se está marchando».

Tras el último derrumbe, la Asociación de Vecinos del Casco Antiguo ha anunciado que denunciará al propietario del edificio por no tenerlo en buenas condiciones. Aseguran que será así si hay nuevos incidentes. Consideran que las consecuencias judiciales pueden ser la única forma de acabar con los especuladores.

El problema, según la agrupación vecinal, es que el problema se ha enquistado y no hay soluciones a la vista. De hecho ponen como ejemplo un reportaje de HOY hace cuatro años, 'La cara B del Casco Antiguo' en el que se recorre en centro. En este tiempo la situación es la misma, sin mejoras.

Ampliar Casas en mal estado en la calle Sepúlveda. C. MORENO

Otro problema, según denuncia Julián Monge, propietario del edificio El Silencio, son los especuladores. Este pacense compró un edificio en el cruce de Moreno Zancudo con Encarnación y lo rehabilitó. Denuncia que hay personas que son propietarias de numerosos inmuebles en el Casco Antiguo y ni los rehabilitan ni los venden. Esperan a que surja una oportunidad inmobiliaria y mientras los inmuebles se deterioran.

Paseo por las ruinas

HOY ha contabilizado las casas que evidentemente son ruinosas. Es decir, inmuebles sin cubierta vacíos, la inmensa cantidad de ellos sin tejado o con importantes derrumbes y grietas. En algunos casos son mantienen las fachadas y algunas paredes. Otro tipo es el que sufrió el derrumbe el viernes pasado, los inmuebles que encubren su estado. Hay viviendas pintadas por fuera, pero con el interior el ruinas para que la imagen no sea mala.

El entorno de las calles Encarnación y San Lorenzo son las zonas que más edificios en mal estado acumulan

La mayor parte de los inmuebles en mal estado se centran en el eje superior del Casco Antiguo, es decir, en las calles desde la plaza de España hacia la Alcazaba, a ambos costados. La parte baja de la zona monumental, la más cercana a la Puerta de Palmas, Juan Carlos I y Ronda del Pilar está mucho más recuperada.

Del Ayuntamiento hacia arriba, la situación cambia. Hay dos ejes fundamentales que centran las ruinas, el entorno de la calle Encarnación y el del San Lorenzo.

San Lorenzo es, con diferencia, la calle con más casas en mal estado del Casco Antiguo. La vista área muestra como muchos de lo edificios de este calle carecen de cubiertas, son cascarones o infraviviendas. Prácticamente una de las aceras de esta calle ya ha desaparecido, ya que son viviendas que se demolieron para hacer El Campillo. En el lado contrario no parece que vayan a durar mucho. Solo en San Lorenzo hay trece casas en mal estado.

Entre las calles Encarnación y Luis de Morales, que comparten manzana, se suma una cifra similar. Hay ocho casas en ruinas en Encarnación y otras seis con graves desperfectos en Morales. Eso teniendo en cuanta que en los últimos años se han demolido casi la mitad de las construcciones que quedaban en Encarnación. En breve también se derribará otra casa en Luis de Morales porque se considera irrecuperable. La Concejalía de Urbanismo ha tenido que eliminar la protección del inmueble para poder demolerlo.

Perder prácticamente la calle entera también es el caso de la calle Norte. Hace diez años estaba prácticamente entera. Una empresa compró varios inmuebles para unirlos y crear un hotel con salida a la plaza Alta, pero el proyecto no avanzó y se han caído parcialmente la mayoría de las estructuras. Hay un andamio que corta esta vía desde hace ocho años y no hay fecha para su reapertura.

Sin consorcio

Una de las esperanzas de este barrio era la puesta en marcha de un Consorcio del Casco Antiguo que prometió el Ayuntamiento de Badajoz. Logró obtener incluso un borrador de la creación de este consorcio y el compromiso de la Junta y la Diputación, pero el proyecto está parado y el Consistorio pacense no da explicaciones al respecto.

El Ayuntamiento se comprometió a crear un catálogo de propiedades en mal estado, pero no se ha concretado

El objetivo era que, además de promover la recuperación de monumentos, el consorcio facilitase la rehabilitación de viviendas en el barrio.

Otra reivindicación histórica de los vecinos es que se aplique la Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana de Extremadura a los propietarios que no tienen en buenas condiciones sus casas.

Hace año y medio el Ayuntamiento de Badajoz anunció una ordenanza de conservación de edificios en el Casco Antiguo, pero tampoco se ha concretado. HOY ha consultado si se sancionará a los propietarios de los últimos edificios que han sufrido derribos y si se contabilizarán las casas en ruinas, pero no ha obtenido respuesta.

