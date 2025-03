Una casa rodante para vivir en Tres Arroyos

MARÍA ISABEL HIDALGO Domingo, 30 de julio 2023, 10:19 Comenta Compartir

Dos postes de ladrillo a la entrada es la única edificación de cemento que se observa en la parcela que Juan Eduardo García tiene en Tres Arroyos. Todo lo demás es portátil. «Hemos tenido que hacerlo así porque si nos dicen algo es tan sencillo como coger las cosas y llevárnoslas. El único cemento que ves aquí es el de la entrada y porque hubo un accidente en la puerta y me dejaron construirlo», cuenta el propietario de una de las parcelas que hay en esta finca de Badajoz.

El sueño de Juan Eduardo era hacerse una casa a las afueras de la ciudad para disfrutar de su jubilación en el campo. Por eso hace seis años se compró una parcela en Tres Arroyos, pero para su sorpresa cuando fue al Ayuntamiento a informarse del número de metros que podía construir le dijeron que ninguno. «Fui a ver si me dejaban construir cien o doscientos metros, pero me dijeron que cero. Hay una ley que lo impide y que yo desconocía», afirma.

La solución que encontró Juan Eduardo para darle uso a su parcela fueron las casas rodantes. Unas casas prefabricadas que tuvieron que traer con camiones hasta la finca de Tres Arroyos. «Es la única forma de estar aquí, estas casas son movibles, si mañana me canso de tenerla ahí la pongo a la sombra del otro árbol y si me dejasen construir las vendo y me hago una».

Declarar suelo rústico estos terrenos permitiría acabar con el vacío legal en el que se encuentran estas viviendas portátiles

Todo lo que hay en su parcela es desmontable. El almacén para guardar las herramientas, las casetas de sus dos perros y los porches que hay a la entrada de las tres casas que Juan Eduardo tiene repartidas por los cinco mil metros de su parcela. «Todo va hecho con palets, el suelo de las terrazas, el almacén de las herramientas lo hemos hecho nosotros», explica.

Instalar las casas portátiles no le ha servido a este propietario para cumplir su sueño de vivir en el campo. «Yo no me adapto a vivir aquí, lo haré cuando pueda tener una casa de ladrillo. Mi hijo en cambio sí se ha venido a vivir aquí, le gusta el campo y las casas están perfectamente acondicionadas para estar en ellas».

Estas casas tienen alrededor de 40 metros cuadrados, cuentan con salón, cocina, un baño y dos habitaciones. Las comodidades que tienen son las mismas que en cualquier otra vivienda, de hecho para paliar el calor tienen aparatos de aire acondicionado.

Suelo urbano

Alrededor de las tres casas móviles de Juan Eduardo se levantan grandes edificaciones de hormigón. Unas casas que fueron construidas antes de 2007, cuando cambió el Plan General que declara que estas parcelas se encuentran en suelo urbano no consolidado, en el que hay que urbanizar el suelo y dotarlo de saneamiento, viales y acerado para poder construir.

«Estos tipos de suelos son muy habituales a las afueras de las ciudades por el crecimiento poblacional. De hecho, en Los Montitos tienen el mismo problema», explica el abogado Paco Vidal.

Esta denominación del suelo la desconocía Eduardo cuando compró su parcela, pues de haber estado al tanto asegura que no lo habría hecho.

Así, estos terrenos son considerados aptos para que urbanicen en un futuro pero no se puede construir en ellos hasta que no se urbanice la zona.

El concejal de Urbanismo, Carlos Urueña, ha explicado a HOY que existen otras soluciones igual de válidas y que son más rentables para los vecinos.

García y el resto de vecinos podrán construir si declaran el suelo como asentamiento rústico, tal como marca el artículo 71 de la ley 11/ 2018. «Fue una ley que se creó para dar respuesta al Plan General de suelo que se creó en 2007. Es la única forma de solucionar el vacío legal en el que se encuentran estos terrenos», explica el concejal.

Con los terrenos declarados como asentamiento rústico, los propietarios podrían construir. Eso sí, Urueña matiza que el número de metros edificables sería menor al de un suelo urbano.

La diferencia entre este y el rural está en las dotaciones y servicios que se le exige a cada uno, siendo menores para los terrenos declarados rurales. «Viales de saneamiento es lo mínimo que exigen al asentamiento rústico. En cambio los suelos urbanos tienen que ser acondicionados con acerados, aglomerados o zonas verdes», explica Urueña. De modo que el coste sería mucho mayor.

«Lo ideal sería declararlo asentamiento rústico, el desembolso es menor y revalorizaría el precio del suelo», cuenta el concejal, que afirma haberle propuesto esta solución a algunos propietarios.

Son los dueños de las parcelas quienes tienen la última palabra, si lo desean pueden solicitar la declaración de asentamiento rústico. Con ella, Juan Eduardo podrá poner fin a sus casas rodantes. Este modelo de suelo también beneficiará a los propietarios que ya tienen casas construidas pero en las que a día de hoy no pueden hacer reformas.

