En casa de herrero figuras de acero

Aunque empezó trabajando de conductor, José Luis Díaz Gómez es herrero autodidacta desde hace más de veinte años. Por eso es lógico que en el patio de su casa, en la pedanía pacense de Valdebótoa, la jaula de sus pájaros la haya hecho él, igual que el soporte para el bonsái o una barbacoa para asar carne que aprovecha un barril de cerveza al que le ha soldado varias piezas. Se puede decir que José Luis ve un trozo de hierro y, si puede, lo reutiliza. Donde hay una punta torcida como desecho de obra y una chapa tirada él ve el espejo retrovisor de un camión a escala. Y de seis tuercas, una arandela, un tornillo de 8 milímetros de diámetro y 140 de largo saca una flor. Esta ha sido una de las últimas figuras que ha salido de su mesa de trabajo, donde el acero cobra formas curiosas cuando él empieza a combinar tuercas, tornillos, clavos, arandelas y trozos de chapa que parecían ya inservibles.

José Luis tiene 46 años. Fue nieto y ahora es hijo de los ermitaños de Bótoa y es el segundo de cinco hermanos. Estaba trabajando en el campo y empezó casi por casualidad a trabajar en una cerrajería de Villar del Rey hace 24 años que se dedica a la carpintería metálica. «Hacen puertas, rejas... de todo. Cuando me llamaron les dije que yo no había soldado nunca, pero me contestaron que 'nadie nace aprendido' y me dieron la oportunidad. Al principio lo pasaba fatal porque no me sentía útil, pero poco a poco fui aprendiendo el oficio», relata. Después fue cogiendo pericia y hace más o menos diez años decidió ir más allá y en sus ratos libres se sale del carril para dar rienda suelta a su creatividad.

«Esto es un hobby y un reto»

«Es cuestión de pulso, decisión y experiencia para regular la máquina, pero a mí me relaja»

José Luis está soltero y sin hijos, así que su tiempo lo reparte entre el trabajo, la bicicleta como afición y la construcción de figuras de acero, algo que él considera «un hobby y un reto», explica colocando sobre la mesa varias de sus creaciones: Un fórmula 1 hecho con tuercas y una bujía, un camión – «a mis sobrinos les gusta, pero no es plan de que lo usen de juguete porque pesa cuatro kilos y se pueden hacer daño», dice– , varios remolques, un tanque que aprovecha la cadena vieja de una bici, un bombero apagando un fuego, un perro y, en homenaje a su abuelo, un electricista trabajando en un poste de la luz, por citar algunos ejemplos. Todo es decorativo, pero a su hermano que tiene ovejas le ha fabricado un gancho que se coloca en un palo de madera para poder cogerlas.

Probablemente la pieza más original sea una reproducción a escala de la máquina con la que trabajan él y sus compañeros en la empresa, una soldadora eléctrica que cabe en la palma de la mano y que contiene todo tipo de detalles, como la botella de argón y CO2, sus reguladores de presión y hasta las pinzas, la cual ha conseguido reproducir y sirve como pisapapeles. «La hice por primera vez para regalársela a un compañero de trabajo, Felipe Polo, cuando se jubiló, ya que fue el que me enseñó todo cuando empecé. Ahora otros compañeros me han pedido otras iguales».

Para todas estas piezas usa acero al carbono. «Con una lija de papel lo refino y le quito la grasa y luego le aplico un barniz para que no se oxiden (...) es cuestión de pulso, decisión y experiencia, porque esto último te permite regular la máquina en cada momento y luego colocar las piezas como es debido», explica mientras se baja la máscara para hacer una demostración con la máquina que tiene en su patio. Parece que se traiga trabajo a casa, pero no es así. «Hacer estas figuras me termina relajando, me sirve de evasión», declara.

