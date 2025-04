La Casa de las Carcasas busca personal: razón la Feria del Empleo de Badajoz

«He dejado mi currículum en la Casa de las Carcasas, me parece una muy buena oportunidad laboral para compaginar con mis estudios», cuenta Raquel ... Moreno Domínguez, que ha visitado la Feria del Empleo junto a sus compañeros del clase.

Para esta joven, que estudia Formación Profesional en Educación Infantil, la feria es algo «muy positivo», porque le permite abrir sus horizontes laborales. «Hay muchas empresas y te permite conocer otras oportunidades ya no solo laborales también de formación», afirma.

La Feria del Empleo y el Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Badajoz ha recibido a más de 600 personas que han llegado desde diferentes puntos de Extremadura. «Se trata de una feria con mucho sentido y más en nuestra región, donde tenemos la tasa más alta de paro en España, pero en cambio todos los días hablamos con empresarios que nos dicen que tienen vacantes porque no encuentran personal», cuenta el Presidente de la Cámara de Comercio de Badajoz, Mariano García Sardiña.

Con el compromiso de contratar a las personas asistentes ha acudido a la feria la Casa de las Carcasas, una de las 60 empresas que han participado en estas jornadas con el objetivo de ampliar sus plantillas. «Estamos contratando personal porque tenemos ya más de 300 tiendas, la mayoría en España. Pero también hemos venido por la parte de 'backoffice', que es la parte de gestión de la propia empresa«, explica la encargada de Recursos Humanos, Paula Román.

Por ello a lo largo de la mañana han recogido currículums que los asistentes depositaban a através de un código QR. «Estamos ampliando la parte de almacén y de backoffice que está asentada en Jaraíz de la Vera. Ahora mismo trabajamos allí alrededor de 400 personas, pero estamos en expansión y tenemos nuevas aperturas este año, por lo que hemos venido a captar talento aquí en Badajoz», relata Paula Román, que cuenta que la Casa de las Carcasas buscaba en la feria perfiles administrativos, de recursos humanos, personal de almacén y de desarrollo web.

La Casa de las Carcasas no son los únicos que buscan nuevos trabajadores. Por la consultoría Randstad tampoco dejaron de pasar jóvenes a lo largo de la mañana. «Nosotros nos encargamos de acompañar a las empresas en los procesos de contratación y selección de personal. Además ofrecemos formación específica para que las personas puedan sacar las máximas oportunidades en sus entrevistas de trabajo», señala Alberto Carreira.

Los oficios necesitan personal

Pese a todas estas ofertas, algunos de los jóvenes que han participado en la feria echan en falta oportunidades más desligadas del sector comercial. «Venimos de la una escuela profesional. Nos estamos formando como pintores en construcción y hemos venido para abrir el abanico de posibilidades, pero de nuestro sector y de cualquier trabajo relacionados con los oficios en general no hay nada», relata Juan Manuel Gómez.

Para dar respuesta a las personas que buscan una orientación laboral, YMCA ha llevado hasta la feria diferente programas de empleo a través de los cuales buscan insertar a los jóvenes de entre 16 y 29 años en el mercado laboral. «Somos un nexo de unión entre el trabajador y la empresa ya que recogemos diferentes candidaturas y se las trasladamos a las empresas que colaboran con nosotros», aclara la responsable del área de Empleo y Formación de YMCA, Gema Moñino.

Con esto se pretende solucionar el problema que existe entre en el sector oficio. «El sector de la construcción tiene problemas para encontrar trabajadores, el agrario también, incluso el sector comercial y algunas profesiones específicas», apunta Mariano García

Otros jóvenes en cambio sí tienen clara su vocación y esta feria les ha servido para conocer de cerca el camino a seguir para logar su empleo deseado. Como es el caso de Carlos Cano. «Me interesa la Policía Nacional y he estado viendo los requisitos para poder acceder a este cuerpo porque el algo que me llama mucho la atención», confirma Carlos Cano.

Una información que la agente Susana García considera muy útil a la hora de orientar a los jóvenes. «A mi en su día me ayudó mucho. Es una manera de mostrar a los jóvenes que hay muchas salidas laborales y no solo una carrera, si no que existen otras salidas y otras formaciones que se pueden ejercer también dentro de la Policía Nacional».