Cartas sin límites para felicitar a las madres de niños con discapacidad

María Isabel Hidalgo Badajoz Domingo, 7 de mayo 2023, 16:24

Querida madre, te mando mucho ánimo ya que me imagino que no será fácil, todos deberíamos de enriquecernos un poco más cuando la situación es ... diferente, todos deberíamos cambiar, te mando mucha fuerza». Así empieza la carta que Abraham Piñero, uno de los alumnos del instituto Bárbara de Braganza, dedica a una madre que no puede recibir la felicitación de su hijo debido a que una parálisis cerebral le impide comunicarse.

Como él, sus compañeros de primero y segundo de la ESO han escrito un centenar de cartas con las que pretenden enviar fuerzas a aquellas madres para las que la maternidad es mucho más dura de lo que esperaban. «Todas las madres hemos recibido siempre los dibujos y cartas que nuestros hijos han hecho en el colegio, pero las de estos niños no reciben nada porque no pueden hacerles nada», explica Reyes Caballero, madre y profesora de música del centro que ha incentivado este proyecto en el que las destinatarias son las integrantes de la asociación 'Madres sin límites'. «Queremos que sus hijos se sientan orgullosos de ellas, que se sientan tranquilas y sepan que lo están haciendo bien» Este colectivo reúne a madres de Extremadura, Granada, Asturias, Argentina o Uruguay que buscan apoyos en mujeres que viven una realidad parecida a la suya. «Desde que nace tu hijo se crea un vacío muy grande porque es como si la energía que tienes te desapareciera. Da igual cual sea la discapacidad, lo que queremos es que las madres no se sientan solas», explica Sonia Fernández, una de las creadoras de esta plataforma que reúne a través de las redes sociales a cientos de madres que comparten esta misma situación. Para llenar este vacío Lucía Martín, alumna del instituto, ha felicitado en su carta a una de estas madres. «Queremos que sepan que sus hijos se sienten orgullosos de ellas. Le digo que se sienta tranquila, que lo está haciendo bien y que su hijo la quiere mucho». Trabajar los sentimientos Antes de escribir estas misivas Reyes, que pertenece a la asociación, habló de esta otra realidad a sus alumnos. «Es otra forma de sensibilizar, de mostrarles que existen otras realidades. En el instituto hemos tenido alumnos con capacidades diferentes y hay niños a los que le sale de forma natural la inclusión, pero esto es una buena manera de aprender a respetar y enriquecerse de las diferencias». Un vídeo en el que las madres 'sin límites', como se llaman ellas mismas, exponen su día a día fue lo que ayudó a los jóvenes a entender esta cara de la maternidad, qué sienten estas madres y cómo afrontan su situación. «Ver cómo sufren porque sus hijos tienen problemas nos ha ayudado a valorar más a nuestras madres», afirma Sofía Gallego. Los sentimientos que generaba en ellos este vídeo, dos nombres, el de la madre y el hijo, son los únicos datos con los que han contado los alumnos. «Pensamos hacerlas anónimas, pero finalmente dimos los nombres y edad del niño para que fuese más personal», indica Reyes Caballero. Este proyecto también ha motivado a los jóvenes a hacer un gesto desconocido para ellos, como echar una carta en un buzón o poner un sello. Las madres sin límites están nerviosas y emocionadas, hoy domingo abrirán sus cartas todas juntas, lo harán a través de internet porque físicamente es imposible reunirse. Para muchas de ellas este primer domingo de mayo será la primera vez que celebren su día porque alguien, en nombre de sus hijos, se ha acordado de ellas.

Temas

Badajoz

Extremadura

Maternidad