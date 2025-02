Carrón: «He decidido no formar parte de la lista del PP porque se me ofreció el número 16» El que fuera portavoz parlamentario del partido y consejero de Sanidad con Monago entiende que «es momento de ser generoso y permitir que otros compañeros accedan a la política regional»

«He decidido no formar parte de la lista del PP a la Asamblea de Extremadura porque se me ofreció integrarme, pero no en los ... primeros puestos como en otras elecciones. Entiendo que es el momento de ser generoso y permitir que otros compañeros accedan a a la política regional». Quien habla así es Luis Alfonso Hernández Carrón, que fue portavoz del PP en la Asamblea, del partido en la región, consejero de Sanidad con Monago y concejal de Miguel Celdrán durante ocho años.

Hernández Carrón no figura en la candidatura de la presidenta María Guardiola, que ayer martes telefoneó a los últimos integrantes y este miércoles ha presentado la lista a los medios de comunicación. Hernández Carrón ha declinado formar parte de ella porque le propusieron aparecer en el número 16 por la provincia de Badajoz. En 2019, los populares obtuvieron 20 diputados, de los que diez corresponden a la provincia de Badajoz. Es por esta provincia donde Guardiola ha optado por cambiar muchas caras e introducir nuevos nombres en la cámara regional. «El número (de la lista) no es lo importante en política, sino sentirte útil y parte de un equipo, poder ir con ilusión y ganas a pelear por tu tierra», explica Hernández Carrón y asegura que él las mantiene. «Hoy la presidenta María Guardiola decía eso, que lo importante es estar en política sin aferrarte a un sillón y cobrar un sueldo público», afirmó a HOY. También asevera que se siente parte del proyecto del PP y ha apostado por María Guardiola desde «el minuto cero». Considera que los populares están ante una «oportunidad histórica para conseguir la victoria electoral de nuevo». Hernández Carrón, que entró en las elecciones de 2007 en la Asamblea, ha repetido en los comicios de 2011, 2015 y 2019. No lo hará en este 2023. «No es el fin de fin del mundo no estar en la Asamblea», asegura, justo antes de garantizar que seguirá apoyando a su partido y no dejará la política del todo. «Es necesario cambiar la deriva a la que nos llevan las políticas socialistas», afirma. Si por un lado entiende que ha llegado el momento de dar un paso al lado y dejar que entren caras nuevas, por el otro también considera que su experiencia puede servir en el partido. Ofrece la suya porque cree que es importante combinar la experiencia con las nuevas caras. «Solo hay que ver cómo lo hace el PSOE y no le va mal». Maestro de profesión, Carrón pedirá el reingreso en su centro, el colegio General Navarro de Badajoz. «En política es importante tener un retorno y yo tengo mi trabajo para volver». Tras unos años enseñando por la provincia, durante los ocho años que fue concejal (de 1999 a 2007), compatibilizó las delegaciones de Juventud y Sanidad, entre otras, con la docencia en el instituto San José, en el Gurugú. Allí fue profesor de Mariema Seck, que aparece en el tercer puesto de la lista del PP al Ayuntamiento. «Con Celdrán estuve de concejal durante ocho años sin liberar y sin cobrar un sueldo, que es la verdadera vocación de servicio público». Hace balance y dice que su «paso por la asamblea ha sido apasionante, un tiempo en el que conseguimos las mayores cotas de éxito del PP». Dice llevar con orgullo dos medallas: la de haber sido concejal durante dos gobiernos de Miguel Celdrán con mayoría absoluta y «haber conseguido la victoria regional en 2011 con Monago». Para los dos tiene palabras de agradecimiento. Cuando Monago ganó las elecciones en 2011, Hernández Carrón se convirtió en portavoz del grupo parlamentario. En la primavera de 2012 tomó el relevo a Fernández Perianes como consejero de Sanidad y se mantuvo como tal hasta las elecciones de 2015. Desde entonces ha sido diputado en la Asamblea. Hasta ahora.

