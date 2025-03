Carriles bici a la espera de su señalización

Agradable, cómodo y tranquilo. Así es el paseo en bicicleta en la mente de los ciudadanos cuando se habla de los 'carriles bici'. Pero esto ... no sucede todavía en Badajoz.

La apuesta del Consistorio por mejorar sus carriles bici es importante después de que en el pasado muchas de ellas parecieran más pequeñas gincanas en las que había que sortear árboles o farolas. Sin embargo, la construcción y señalización de estas aún no ha finalizado. Estos viales no tienen todavía la señalización necesaria para advertir a los vehículos y peatones. Los pasos para bicicletas, según establece el Reglamento General de Circulación, deben estar marcados con dos líneas transversales discontinuas para advertir a los vehículos que circulan por la calzada y marcar la prioridad de cruce. Así lo recuerda José Antonio Polo, experto en motor y seguridad vial de HOY.

Así, los ciclistas tienen prioridad de paso respecto a los vehículos de motor en multitud de ocasiones, según establece el reglamento. Pero para poder gozar de esta preferencia es necesario que los carriles estén debidamente señalizados, situación que no se da ahora mismo en gran parte de los carriles bici de la ciudad.

Además, los que han sido reformados y mantienen la señalización horizontal previa, tienen una difícil visibilidad por el desgaste de la pintura, como sucede en la calle Fernando Guerra.

Vías y Obras

Desde la Concejalía de Vías y Obras comunican a HOY que lo que están haciendo con esta señalización «es seguir las recomendaciones del Ministerio y de otras ciudades que están avanzadas en materia de carriles bici, como es el caso de Zaragoza».

«Tenemos que verlo con el técnico, pero lo que hacemos es seguir a rajatabla estas recomendaciones», comenta a este diario Carlos Urueña, concejal de Vías y Obras.

Por otro lado, la señalización vertical con la que cuentan este tipo de carriles en la ciudad, es insuficiente, afirma Polo.

Todos los carriles bici deben estar señalizados con una placa de color azul (denominada R-407 en la nomenclatura técnica) que obliga a los ciclistas a utilizar estas vías en lugar de la calzada.

«No lo tenemos puesto pero está incluido en el proyecto. Los carriles no están terminados y hasta que no se termine la obra no se puede poner la señalización», explica por su parte el concejal.

De los doce kilómetros de vías de este tipo que se están haciendo en estos momento, tan solo hay uno terminado hasta el momento. Ante esta situación, El edil reiteran que «hasta que no esté terminada la obra, no se pone la señalización vertical». «La gente puede creer que un tramo está terminado e incluso utilizarlo, pero la obra como tal no está finalizada».

«No tenemos puesto las señales pero están incluidas en el proyecto» Carlos Urueña Concejal de Vías y Obras

Además de estas sendas ciclables que están aún en construcción o reforma, Badajoz cuenta desde hace más de tres décadas con otros viales adaptados para el uso de bicicletas.

En un ambiente de proliferación de estas vías, el pasado mes de julio, desde el consistorio comunicaban el interés por alcanzar los 40 kilómetros de carril bici en un plazo estimado de cuatro años. Sin embargo, los carriles con más antigüedad aún no cuentan con una correcta señalización.

«Si no tienen las señales es porque no las pondrían en su momento. Si son obligatorias, lo veremos con el servicio de Policía Local para hacerlo», zanja Urueña.