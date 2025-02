El carril bici ya ha reducido a cuatro los viales de Sinforiano Madroñero

«Mucho mejor que el anterior, que no es mucho decir», comenta con ingenio Ramiro Cienfuegos, vecinos de Valdepasillas. Este pacense mira el trabajo de ... los obreros que están terminando el carril bici en la principal avenida de su barrio. La obra está finalizando y ya ha conquistado un carril a los coches.

En concreto el nuevo carril bici se ha colocado en el lado de esta avenida que sube desde el Puente Real a la rotonda Isabel de Portugal. Mide metro y medio de ancho, por lo que en varios tramos va por la calzada. El Ayuntamiento ha eliminado aparcamientos, pero también el tercer carril que existía en algunos puntos. Por tanto Sinforiano Madroñero pasa a tener cuatro carriles, dos en cada sentido. Eso sí, son más anchos, por lo que se espera que el tráfico no sufra cambios y no se produzcan colapsos.

Las bromas en Sinforiano Madroñero sobre el carril bici son comunes porque esta es la tercera vez que el Ayuntamiento de Badajoz afronta una obra para que las bicicletas puedan circular con seguridad por esta avenida. La primera fue un fiasco porque solo se dibujó una franja verde por las aceras que fue rechazada por los usuarios. Posteriormente se hicieron carriles mixtos para coches y ciclistas, pero tampoco tuvieron gran aceptación.

«A la tercera va la vencida», reconoce Cienfuegos, que admira el proyecto actual, con un carril ancho y separado del tráfico que en ocasiones va por la acera y en otras zonas por la calzada, pero de forma segura.

El carril bici de Sinforiano Madroñero se podrá usar, al completo, la semana que viene. Además de esta avenida se ha creado carril de enlace con el Puente Real, otro sale hacia el cementerio de San Juan y un tercero va por la carretera de Olivenza hasta Huerta Rosales.

El nuevo carril mide metro y medio de ancho, cuenta con suelo antideslizante y está aislado del tráfico de coches con separadores (unos montículos blancos y negros).

Los vecinos de Valdepasillas y los usuarios valoran positivamente el proyecto. Juan Ramón Vistas usa la bicicleta de forma habitual. «Ahora en verano menos por el calor, pero hoy la llevo a reparar y me vuelvo andando». «Solo he pasado por el carril para probarlo pero me gusta. El suelo es bueno (slurry rojo antideslizante), está señalizado (con un carril por sentido para los ciclistas) y separado del tráfico, puede ser el mejor carril que hay en Badajoz hasta ahora».

Separadores

La mayor mejora con respecto a otros carriles bici en la ciudad son los separadores. Se trata de una protección para ciclistas, aunque tendrán que tener cuidado, también los motoristas, ya que son un obstáculo a evitar.

«Creo que sería mejor que fuesen flexibles o un bordillo continuo. Con este tipo de bolardos tienes que tener cuidado para no meter la rueda. Pero en general en carril está muy bien», valora Félix Real, que pasa con su bicicleta por la avenida «para estrenarla». «Con los separadores nadie aparcará dentro del carril bici, es otra ventaja», añade Real.

El carril va por zonas distintas dependiendo del tramo. Arranca desde el Puente Real por la calzada eliminando aparcamientos en línea. En total se han quitado unas 40 plazas en la avenida para hacer sitio. En el primer tramo, entre el puente y la rotonda José Luis Herrera Pombo (cruce Alcaraz y Alenda) la vía para bicicletas va por la calzada y también por la acera.

En los tramos centrales, entre Herrera Pombo y la glorieta de los corazones (cruce Godofredo Ortega Muñoz), va por la calzada. En este tramo es donde había tres carriles y pasan a dos. El tercero se convierte en nuevos aparcamientos en línea. La fila de coches, además, servirá para separar a los ciclistas del tráfico.

El tramo final, desde la glorieta de los corazones hasta Isabel de Portugal, también va parte por la acera y parte por la calzada y también se salvarán varios aparcamiento en línea.

El de Sinforiano Madroñero forma parte de los 12 kilómetros de carriles bici que se están ejecutando en estos momentos en la ciudad. Algunos ya están terminados, como los que salen del Cerro Gordo y La Pilara, aunque aún no tienen uso porque el Estado debe hacer un carril bici por la carretera de Madrid para conectar estas vías con el casco urbano.

En este proyecto, que cuenta con de 845.669 euros (fondos europeos NextGeneration) también incluye la Circunvalación Reina Sofía, Entrepuentes y el Paseo Fluvial. También se están dibujando nuevos carriles por San Roque y por la avenida de Elvas, en los tramos en los que no había.